2023年中前共1.6 萬伙過渡性房屋落成 陳帆：達標指日可待

《施政報告》建議為過渡性房屋供應「加碼」，將目標增至2萬伙。運輸及房屋局今（6日）舉行過渡性房屋分享會時稱，過渡性房屋「沒有最多，只有更多」，現已有2,000個單位正在營運，明年中將有多4,000個單位落成，預料後年中會再多1萬伙投入服務，形容達成目標是「指日可待」。

對於有批評指，發展商捐地發展過渡性房屋或存在利益衝突，陳帆回應指，有關土地在營運過渡性房屋時可獲豁免地租等費用，惟日後計劃完結後，其土地用途便會隨即「打回原形」。



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陳帆表示，政府已覓得350公頃土地，興建33萬個公營房屋單位，以應付未來10年的需求。惟他坦言，在此期間，要在短時間內解決不適切居所住户的困境有困難，因此除了推劏房租管外，亦會加建過渡性房屋供應。

政府過去3年不斷增加過渡性房屋供應，他形容有關單位「沒有最多，只有更多」，他在兩年前的研討會時，亦曾質疑當局能否達到目標，但強調當局言出必行，現時已有2,000個單位正在營運，明年中將有多4,000個單位落成，預料後年中會再多1萬伙投入服務，合共有逾1.6萬伙，形容達成目標是「指日可待」。

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至於賓館和酒店改建的過渡性房屋方面，他透露現時有500多個單位營運當中，較早前公布的341伙多近200伙。他表示，有關單位較細，比較適合單身人士。

博愛醫院早前透露，有私人發展商擬捐出古洞的地皮，興建過渡房屋，陳帆亦有在致辭時提到有關發展，指若一切順利，單位數目將再增2,000伙，又透露現時亦有其他項目處理中，待計劃落實後便會對外公布細節。