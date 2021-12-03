機場跑道周四完成重編　原北跑道改編為07C／25C中跑道【多圖】

耗資1415億元建造的機場三跑工程再有新進展。香港機場管理局昨（2日）宣布，機場原有北跑道（07L∕25R）已重新編配，按照國際民用航空組織規定，重編成為中跑道（07C ∕ 25C）；至於將於2022年投入運作的新建第三跑道，將獲編配為北跑道（07L∕25R）。

機管局表示，於昨日凌晨零時1分，香港國際機場北跑道關閉，以進行最後重新編配程序。跑道及滑行道上的07L及25R跑道標誌及強制指示標誌，已一律改為07C及25C。



▼12月2日，機場原有北跑道重新編配工程情況▼



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機場飛行區內的飛機移動區引導標誌、香港國際機場航空交通管制及機場運作控制系統相關的設備及程序亦已更新。在北跑道進行重新編配工作期間，南跑道維持運作，機場航空交通暢順。

民航處與機管局共同進行設備測試和跑道檢驗後，新編配的中跑道於上午約8時正式投入運作。機管局續指，一直與民航處緊密合作，在跑道重新編配工作上，就有關航空交通管制及飛機升降事宜，包括設備及程序等各方面的相關修改提供支援。

機管局︰整個轉換過程早在一年多前已開展

機管局機場運行執行總監張李佳蕙表示，雖然最後轉換工作要於一晚內完成，但整個過程早在一年多前已開展，包括與其他跑道使用者周詳策劃及緊密溝通。除系統更新及飛行區工程外，各項設備、運作計劃、程序及手冊必要的更新亦已完成。

機管局續指，除重新編配跑道外，為達成第三跑道於明年啟用目標，將繼續演習、練習、測試及文書工作。中跑道其後將關閉作重新配置，與三跑道系統項目其他工程同時進行，務求達到於2024年完成整項三跑工程。

▼9月7日，香港國際機場第三跑道舉行鋪設工程竣工典禮▼

