新冠肺炎｜今增3宗輸入　日本貨船無打針船員確診帶變種病毒

衞生防護中心今日(3)公佈新增3宗輸入個案，包括日本抵港貨船GLORY SKY上的一名未接種疫苗船員確診，船上約有20名船員，全部船上人員抵港後並未登岸，亦沒有本地工作人員曾登船，今日新增的三宗個案全部帶有L452R變種病毒，其中一名患者出現咳嗽及流鼻水病徵，另外，今日初步確診少於5宗。



衞生防護中心正調查三宗新增輸入個案，至今本港個案累計12449宗，過去十四天累計報告50宗輸入個案。

今日新增3宗輸入個案。（路透社）

新增個案全部涉及變種病毒株的感染，涉及一男兩女，年齡23至51歲。其中個案12453為一名51歲船員，12月1日從日本經貨船Glory Sky抵港，並無病徵，在船上採集的樣本檢測結果呈陽性。初步流行病學調查顯示，該船來港進行貨物裝卸，船上約有20名船員，他們進入香港水域後均沒有登岸，抵港後亦沒有本地工作人員曾登船。中心會將確診船員送往醫院進行隔離治療，貨船上的其餘船員須逗留船上檢疫，期間按現行安排接受檢測。

個案12452為23歲女士，12月1日乘搭OZ721由韓國抵港，並無病徵，患者曾於韓國接種復必泰疫苗，抵港時在機場檢測時確診。

個案12454為28歲女士，12月1日乘搭SQ007由美國抵港，但她11月25日登機前已出現咳嗽及流鼻水等病徵，患者於今年6月及7月曾在港接種復必泰疫苗。由於她在21天潛伏期內曾在香港逗留，其居住的藍田安田邨安健樓昨晚需圍封強制檢測。她於中環畢打街20號會德豐大廈10樓花旗銀行工作，最後上班日期為11月19日，其工作地點已被納入強檢。

▼12.2 安健樓圍封居民強檢▼



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另外，中心亦提醒柴灣新翠花園4座相關的指明人士，須於明日(4日)遵從強制檢測公告進行檢測。