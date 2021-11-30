新冠肺炎｜港大研究：中國封鎖政策令「非新冠」死亡人數跌4.6%

香港大學經管學院經濟學及管理及商業策略學副教授何國俊領導的一個國際研究小組，量化了中國嚴格的抗疫政策（即「封鎖政策」）對「非新冠」死亡率的影響，指中國的嚴格抗疫措施使得「非新冠」死亡人數下降了4.6%。在嚴格「封鎖」的最初50天內，避免了5.4萬人因其他原因死亡。而在「封鎖」措施解除後的115天內，非新冠死亡下降了12.5%，避免了29.3萬人的死亡。研究已於權威科學雜誌《自然 - 人類行為》發表。



港大一項研究指出，中國的嚴格抗疫措施使得「非新冠」死亡人數下降了4.6%。 （資料圖片）

何國俊認為，關於應否就新冠疫情實施封鎖措施一直備受爭議。一方面，很多人認為封鎖可能會為正常人帶來非常大的健康損害，例如人口流動性限制減少了人們獲得醫療服務的機會，商業和生產限制可能導致經濟混亂和大規模裁員，這兩種情況都可能導致更高的非新冠死亡率。

但另一方面，病毒封鎖政策也可能帶來意外的健康收益，因為它們鼓勵人們保護健康的行為，例如戴口罩、勤洗手等，短期內減少與生產活動有關的風險，包括改善空氣品質，減少工作和交通事故，並降低其他傳染病的傳播，就如季節性流感。他認為，封鎖措施究竟帶來額外的健康收益還是損失，需要進一步的實證研究。

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研究團隊利用覆蓋中國四分之一人口的死亡登記資料，比較了有實施封鎖措施和沒有實施封鎖措施的城市在「封鎖」之前、期間和之後的非新冠死亡率。結果發現，中國的嚴格抗疫措施使得非新冠死亡人數下降了4.6%。在嚴格「封鎖」的最初50天內，避免了54,000人因其他原因死亡。令人驚訝的是，在封鎖政策放鬆後，健康收益仍繼續增長。在「封鎖」措施解除後的115天內，非新冠死亡下降了12.5%，避免了29.3萬人的死亡。

團隊發現，交通和工業活動的減少令空氣污染減少，心血管疾病死亡也大幅下降。最初污染非常嚴重的地區得到了最大的改善，這表明更好的空氣品質對防止過早死亡至關重要。同時，保持社交距離、勤洗手、消毒和戴口罩等行為的改變，顯著降低了因其他傳染病導致的死亡。何國俊稱，研究指出了在解除封鎖措施後，如何進一步改善公眾健康。如果政府能夠繼續努力控制污染，公眾願意保持良好的個人衞生，這些短期的好處就能變為長期。

是次研究由來自多個機構的學者合作進行。除香港大學外，研究團隊成員還包括來自中國疾病預防控制中心和北京大學等機構。其中香港大學何國俊博士與中國疾病預防控制中心高福院士和周脈耕研究員，為該研究的共同通訊作者；中國疾病預防與控制中心的齊金蕾副研究員和北京大學的張丹丹教授為該研究的共同第一作者。