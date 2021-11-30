新冠疫苗｜養和等8間私營醫療機構　12.6起提供復必泰接種服務

政府今日（30日）宣布下星期一（12月6日）起，於私營醫護機構試行提供復必泰疫苗接種服務先導計劃，市民可直接聯絡相關機構預約接種疫苗，無需透過政府官方網站預約，毋須付費。

食物及衞生局提醒，由於每瓶復必泰疫苗存有六針劑，一經開封，存放時間有限，故醫護機構需盡量整合接種預約以免浪費針劑，政府亦會監察針劑使用情況。



政府表示，先導計劃下的私營醫護機構為營運社區疫苗接種中心的醫療夥伴，故就大規模提供新冠疫苗接種服務已累積相當經驗，並具動員醫護人手和應付突發醫療事故的能力。

政府每劑疫苗提供160元資助

政府會為這些私營醫護機構提供每劑疫苗160元的資助，並與現行的資助安排一致，為60歲或以上長者提供疫苗接種服務可獲額外資助每劑50元。有關資助額已參考衞生署現行的疫苗資助計劃，亦考慮到有關醫護機構所需提供的服務和支援，包括依從嚴謹的疫苗儲存冷鏈要求和疫苗稀釋步驟、提供接種疫苗前評估，以及提供其他支援等。

研究長遠在更多非政府營運場所提供復必泰接種可行性

政府會透過先導計劃，研究長遠在更多非政府營運的場所提供復必泰疫苗接種服務的可行性，會參考先導計劃經驗，再考慮在下一階段的疫苗接種計劃，善用私營醫護機構的服務能力、地區網絡和服務彈性，進一步便利市民和鼓勵疫苗接種，同時亦為將來可能需要恆常化新冠疫苗接種安排作好準備。

▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼

