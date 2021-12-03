港大生涉宣揚恐怖主義　被告撤回動議兼道歉　官信不會再危害國安

香港大學學生會評議會於本年7月，通過「悼念」七一刺警案疑兇的動議，四名港大生事後被控宣揚恐怖主義等罪。其中3名被告張敬生、郭永皓和杜林丞亨，於本年9月向高等法院申請保釋獲批。國安法指定法官杜麗冰今(3日)頒下判辭，解釋理據。杜官引述港大生一方的陳詞，指動議在通過後，很快被撤回，學生會亦公開道歉。此外，香港大學法律學院教授陳弘毅亦撰信，指張敬生已明白所犯的過錯，對此感懊悔。杜官認為，三名被告獲批保釋，不會繼續作出危害國安的行為。



法官杜麗冰在判辭，引述代表張敬生的資深大律師潘熙的陳詞。潘熙指，張敬生現為港大三年級學生，修讀法律，以及政治與公共行政。張由中學至大學，均為一名表現優異的學生。

張敬生、郭永皓及杜林丞亨（由左至右）早前已獲准保釋，法官頒下理由解釋因由。（資料圖片）

學生會很快撤回動議兼道歉

潘指，張案發時作為港大學生會評議會主席，需保持公正，因此在涉案會議未有投票，亦無權拒絕議案。此外，涉案動議通過後，亦很快被撤回，學生會亦道歉。潘指，這顯示張日後不大可能重複相類的行為。

條例列明自動放棄犯罪可減輕處罰

此外，根據《港區國安法》第三十三條，在犯罪過程中，自動放棄犯罪或者自動有效地防止犯罪結果發生的被告或疑犯，可減輕處罰。潘指，動議被撤回和公開道歉，屬「自動放棄犯罪」。

另兩被告與學生會已沒有聯繫

香港大學法律學院教授陳弘毅亦在信函指，相信張敬生現已明白他和評議會成員所犯的過錯，對此感懊悔，並作出真誠道歉。

至於郭永皓和杜林丞亨，判辭指兩人同樣成績優異，被他人形容為認真、有責任感和關心他人。此外，他們亦指已辭去評議會的職務，和學生會沒有聯繫。

控方指被告曾帶領參與者為刺警疑兇默哀

控方陳詞指，三名被告為評議會成員時，都提倡對中港政府採取敵對的態度。律政司又指，張敬生在案中非被動。他在涉案會議開始時，帶領出席者為刺警案疑兇默哀一分鐘。

法官認為，在涉案的保釋條件下，被告獲批保釋，不會繼續作出危害國安的行為。

此外，同案另一名被告容頌禧，早前亦獲高等法院批准保釋。

案件編號：HCCP 446/2021