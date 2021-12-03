立法會選舉｜鄧炳強︰加強網上巡邏　民調答不投票須視乎目的意圖

立法會選舉將於12月19日（日）舉行，保安局局長鄧炳強今日（3日）表示，會加強網上巡視有無人作出非法呼籲，當日在票站附近亦會加強佈防，以防重演七一刺警案及有人圍堵票站等。

被問到如穿戴有政治象徵意義的衣物入票站投票，警方會如何處理。鄧炳強指，如涉及刑事罪行，會在投票後處理，「至於啲咩情況、寫啲咩字、戴咩口罩，係咪犯法呢，亦都係好難一併而論，唔係就咁一個字就犯法。」

另外，有不同的民意研究團體進行問卷調查時，向受訪者提供「不投票」選項，而市民回答時選取又是否違法，鄧炳強均指「不能一概而論」，要視乎意圖、行為等。如市民並非立心犯法，亦無違法行為，就不用擔心。



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鄧炳強今日出席撲滅罪行委員會會議後，呼籲選民在立法會選舉投票，「選出有擔當、有能力嘅愛國者。」他強調，當局會確保選舉是在安全有序及不受干擾下進行，但必須做風險評估，防範「孤狼式恐怖襲擊」及圍堵票站等。他指，已完成多方面情報蒐集，包括網上巡邏，如發現有人在網上作出非法呼籲，「一定會採取果斷行動。」

鄧透露，選舉當日會於各票站及一些「危險」、「策略性」地方巡視，會搜查可疑人物，以防七一刺警案重演。快速應對部隊會在附近候命，亦會出動特務警察，除防暴外，紀律部隊共有近7,000人參與選舉工作，佔整體參與公務員約兩成。

戴黃色口罩可否進入票站？ 鄧炳強︰好難一併而論

被問到警方在投票日會動員一萬名警力，如當日有選民穿戴黃色口罩、印有「香港加油」的衣衫及物件，警方將如何處理，會否拒絕他們入場，或者會否要求他們更換。鄧炳強表示，「是否入場投票，同犯法呢，係兩件事嚟嘅。」他指，票站人員會先處理投票問題，如發現涉及刑事罪行，「相信都係等佢投完票呢就會處理。」

他續指，「至於啲咩情況、寫啲咩字、戴咩口罩，係咪犯法呢，亦都係好難一併而論，唔係就咁一個字就犯法。究竟事前發生啲咩事，社會上有無人係去宣傳叫人哋做啲咩行為。」

在民調透露不投票有否違法風險？ 鄧炳強︰要睇上文下理、目的意圖

另外，被問到「香港民意研究所」早前調查市民投票意向，提供白票或不投票選項，遭批評屬煽惑或違法，但多次獲建制派委託的「香港研究協會」的同類選舉民調，同樣亦有提供「一定不會」的選項。鄧炳強回應指「不能一概而論」，須檢視個別情況「究竟你做咗啲乜啊，決定究竟有無犯法。」

鄧續指，「任何人有咁嘅意圖、有咁嘅行為去違法，包括違反選舉相關條例或者其他條例，你就有機會犯法。如果你無立心去做呢啲嘢，亦都無咁嘅行為呢，咁你咪無違法囉。」

他又被問到，如市民回答民調時，曾透露不投票或投白票，有否違法風險，以及當局如何評估學術研究目的。鄧炳強重申「不能一概而論」，一定要「睇哂成件事嘅上文下理」，包括目的、意圖、行為、證據，才能判斷是否違法，「有人訪問你，我答問題算唔算違法啊？亦都係睇你答問題嗰陣時，有無意圖去違法，或者行為是否違法。我諗就係無一個，答就犯定唔犯呢，要睇哂成個事件，不能夠咁武斷去答。」