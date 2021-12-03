立法會選舉︱馮檢基打普選牌補撕裂　梁文廣嘲非泛民：但唔係你

立法會選舉本月19日舉行，參選九龍西的民建聯鄭泳舜、西九新動力梁文廣及非建制派馮檢基今早（3日）出席港台論壇。馮檢基在論壇上問鄭泳舜和梁文廣是否贊成要落實雙普選、並重啟政改，梁文廣稱這次完善選舉制度後，要全面落實愛國者治港，再一步步達至雙普選目標。鄭泳舜則指，馮檢基曾批評泛民3度錯失重啟政改機會，但卻在立法會兩次否決政改方案，質疑對方立場反覆。

馮檢基表示，當年因他提出的政改方案未獲足夠支持，故才投下反對票，他又指，完善選舉制度只是起點，雙普選才是終點，強調過往出現政治爭拗全因雙普選問題，要改善市民怨氣便須提供落實雙普選的路線圖。



鄭泳舜表示，完善選舉制度和落實《港區國安法》得來不易，不想香港繼續無止境爭拗政治。（資料圖片）

馮檢基遭質疑「一任只審一法案」

鄭泳舜在自由質詢環節，提及馮檢基經常將過去數十年「做咗幾多嘢」掛在口邊，但翻查資料，在2012至2016年立法會任期內，馮在77個法案委員會中，只參加一條法案審議工作，不少與民生息息相關的條例都沒加入，「邊個相信十年後會較以前更關心市民」。馮檢基則指除了審議法案外，在任議員期間經常提出財政問題，向官員質詢，並且到九龍西地區了解民生問題，強調不少問題都在他提出後獲解決。

梁文廣稱，社會要修補撕裂，但指該人並非馮檢基，又批評對方不獲泛民支持，無法團結各方。（資料圖片）

馮檢基批聯手修例：有林鄭點解仲揀民建聯

馮檢基其後問鄭泳舜，民建聯支持特首林鄭月娥修訂《逃犯條例》，面對大批市民遊行時，仍支持政府不撤回，質疑民建聯與林鄭「拍住上」，「選林鄭就得，點解要選你鄭泳舜？」鄭泳舜稱，因為陳同佳事件令政府有需要作修例，他稱當時「攬炒派」用暴力衝擊議會，但馮檢基不作批評，「宜家就彈出彈入，拎返件事嚟講」。鄭強調，現時完善選舉制度和《港區國安法》落實得來不易，不想香港繼續無止境作政治爭拗。

馮檢基回應時指，現時社會大撕裂，應思考如何團結各方。梁文廣稱認同社會要修補撕裂，「但果個人唔係你」，他稱馮檢基不獲泛民支持，並非他們同路人，「你無辦法將兩邊合埋一齊」，只是不斷談過去，應該將精力支持年輕有活力的人。馮稱兩人言論繼續撕裂，「邊個拉頭纜唔重要」，最重要是兩方是否有心處理。