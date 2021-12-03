國家隊訪港｜政府宴請東京奧運運動員　圍欄分隔代表團與本地嘉賓

東京奧運國家隊運動員今日（3日）起訪港三日，港府於會展設晚宴歡迎。由於國家隊運動員代表今次豁免檢疫，運動員與香港嘉賓的座位需要分開。
國家代表團團長楊寧致辭時指港府高度重視，令代表團成型，提到香港將於2025年聯同廣州及澳門舉辦全運會會，冀可成內地體育盛事「最高標杆」。
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林鄭月娥：歡迎運動員退役後來港發展
國家代表隊是次豁免檢疫訪港，在防疫要求上都相當嚴格，會場內國家運動員坐的區域，有拉帶與香港本地嘉賓分隔，但代表團團長楊寧則繼續有與林鄭月娥等同桌。在嘉賓進食期間，傳媒亦未能留在現場。
林鄭月娥致辭時表示，港府今年首購奧運轉播權，市民除為香港運動員打氣外，亦對國家隊參加的賽事亦相當熟悉，香港市民雖不能近距離接觸今次來港的國家運動員接觸，明天3場表演亦一票難求，不過表現會有電視直播。
林鄭月娥續指，大灣區將有多元發展，歡迎國家隊運動員退役後來港發展。她亦提到，香港將與廣州和澳門舉辦全運會，將會與兩地緊密合作。
楊寧致辭時表示，粵港澳三地為中國發展最發達的地區，亦是國家希望所在，而3地發展少不了體育，希望舉辦的全運會會是內地「最高標杆」。
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