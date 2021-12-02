政法委書記郭聲琨撰文：香港建立國安制度　可防政治安全風險

中共政治局委員、中央政法委書記郭聲琨在《人民日報》，以「建設更高水平的平安中國」為題撰文，回顧中共十八大以來政績，包括進一步提高維護國家政治安全能力，提到「香港局勢一度出現嚴峻局面」，國家推動建立健全的香港維護國安法律制度和執行機制，令香港實現由亂到治的重大轉折。
郭聲琨指，面對敵對勢力滲透、破壞、顛覆及分裂等活動，當局會採取有力措施嚴密防範及嚴厲打擊，「築牢網絡安全防線，堅定維護了國家政權安全、制度安全、意識形態安全。」
郭聲琨在文中指，在國家主席習近平的堅強領導下，加強了國安體系和能力建設，有效防範化解各類政治安全風險，在紛繁複雜的國際亂象和社經變革中有力維護了國家政治安全，中共堅定支持香港依法止暴制亂、恢復秩序。
他又指，平安中國的建設取得顯著成效，充分體現了黨的領導政治優勢；引述習近平指辦好中國的事情，關鍵在黨，必須堅持黨的民主集中制，確保黨始終總攬全局、協調各方。
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