澳增國安事務顧問　劉兆佳：澳國安機制不及香港　須加強免成漏洞

中央人民政府向澳門特區行政長官作出批復，決定在澳門特區維護國家安全委員會設立一名國家安全事務顧問和三名國家安全技術顧問。國家安全事務顧問由澳門中聯辦主任擔任；國家安全技術顧問由澳門中聯辦相關人員擔任。



全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，落實《港區國安法》後，香港國家安全機制比澳門強，在中美糾爭下，中央或擔心澳門成為國家安全漏洞，提供機會予西方國家干預中國內政，因此有需要因應形勢，更新國家安全機制。



澳門國家安全事務顧問的職責是監督、指導、協調、支持澳門特區開展維護國家安全工作。《港區國安法》則列明國家安全事務顧問就港區國安委履行職責的相關事務提供意見。劉兆佳認為，兩地國安事務顧問的職責相若，「國安事務顧問一定有監督功能」。

他表示，原本澳門的國安問題處理得比香港好，早已完成23條立法，不過經過《港區國安法》立法後，香港的國安體制比澳門強，例如設有駐港國安公署等，有需要進一步提升澳門維護國安能力，以為澳門成為國安漏洞，「始終係國安方面，中央係澳門無理由無角色。」

劉兆佳續指，美國加強遏制中國，近年亦有越來越多外資進駐澳門，或提供機會西方勢力干預中國內政，強調維護國安機制不會停步不前，需要與時俱進。