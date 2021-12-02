國家憲法日座談會周六舉行　消息：駱惠寧將講話　學者料談及立選

12月4日是「國家憲法日」，港府過去幾年均有舉行座談會，教育局亦會要求全港中小學舉辦相關活動，加強認識憲法。消息指，今年活動以線上方式舉行，特首林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧將分別發表演說。

距離立法會選舉投票日不足三星期，駱惠寧今次講話備受關注，全國港澳研究會副會長劉兆佳預計，講話以提高社會憲法意識、加強憲法教育為基礎，當中可能會談及如何確保「愛國者治港」，呼籲市民踴躍投票，選出可維護國家憲法秩序的人士進入立法會。



駱惠寧去年指「禍國亂港者須驅逐出管治架構」

座談會由特區政府舉辦，前全國人大常委范徐麗泰創立的「勵進教育中心」，擔任支持機構，身兼候選人資格審查委員會成員的范太亦會致辭。據了解，范太當日早上會聯同港區人大代表到訪中學，出席憲法日教育活動。

去年「國家憲法日」以「憲法與國家安全」為主題，剖析國家安全的重要理念，中聯辦主任駱惠寧當時透過視像致辭，指香港須堅持「愛國者治港」，提到近年有部分參選和當選的特區公職人員，公開宣揚「港獨」、尋求境外勢力干預香港事務等，悖離「愛國者治港」的憲制要求。他又提到，人大常委會去年11月DQ 4名立法會議員資格，形容決定進一步劃清「愛國者治港」的底線標準和政治規矩，「將禍國亂港者驅逐出特別行政區管治架構」，彰顯憲法在特區的至上權威。

國家憲法日。（教育局圖片）

近年教育局亦向全港中小學發通告，提供「國家憲法日」背景及參考資料，建議學校在當日升掛國旗和區旗、奏唱國歌、在壁報板介紹國家發展等，但由於今年「國家憲法日」是周六放假日，暫未知當局有何安排。