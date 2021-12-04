7.28衝突．求情｜事源721暴力被縱容　有被告認鹵莽但無愧於心

前年7月28日中上環遊行發展成警民衝突，多名身處示威者前排的被告遭裁定為主犯，暴動等罪罪名成立。21名被告今日（4日）在西九龍裁判法院進行求情。辯方求情指，現時非法集結及暴動已經絕跡，而且對於公眾的阻嚇已經足夠，法庭不需要再透過本案判刑進一步阻嚇公眾，又指本案被告都不是壞人，望法庭輕判。其中一名認罪被告親自陳情指，728暴動源於警方在721白衣人襲擊事件，對暴力的縱容，認自己行為鹵莽，但不認為出發點有錯，他無愧於心。案件將於明年1月8日判刑。



法律重大改變後公眾活動寥寥可數

辯方求情指，法庭不一定要不斷增加刑罰，又指去年年中法律出現重大改變，公眾活動寥寥可數，非法集結及暴動已經絕跡，對於公眾的阻嚇已經足夠，法庭不需要再透過本案判刑進一步阻嚇公眾。

各被告過往都有良好品格

辯方亦指，本案所有被告都不是壞人，望法庭考慮到本案有特殊背景，多名被告過往都有良好品格。法官陳仲衡表示明白各被告非牽涉黑社會毆鬥的人士。

事件源於721的暴力被縱容

開審前已認罪的第17被告簡健煌親自作出陳詞，並提到728暴動源於警方在721白衣人襲擊事件，對暴力的縱容，又引述美國民權領袖馬丁路德金說：「暴動，是不被傾聽者的語言。」

暴動者是想參與社會決策

簡又指，雖然示威者曾相信和平的力量，但政府卻仍無視撤回修例的決定，從而再引起連串事件。簡亦回應有法官提到不知示威者爭取甚麼、示甚麼威，並指暴動者是想參與社會決策、分配及爭取話語權，但奈何現時沒有以和平手段爭取話語權的方法，制度便變成壓迫，正如前國家主席毛澤東所言：「哪裡有壓迫，哪裡就有反抗。」

他亦提到，現時民意授權的情況每況愈下，質疑市民還有沒有義務遵守從未同意的社會契約，再引述電影《武狀元蘇乞兒》中，主角曾對皇上說：「丐幫有幾多乞兒唔係由我決定，係皇上你話事，如果人人豐衣足食，邊個想做乞衣。」

認行為鹵莽但無愧於心

他承認自己行為鹵莽，但不認為自己的出發點有錯，而且無愧於心，他雖然沒打算求情，但歡迎法官輕判，並在最後形容今日的陳情是他「想活在真實中小小而實在的掙扎」。

20名罪成被告為：張智麟（21歲，無業）、陳梓康（28歲，學生）、鍾泓洋（20歲，學生）、徐慶鈞（20歲，理髮師）、陳希雋（24歲）、崔耀明（21歲，學生）、林少峰（24歲，售貨員）、蔡澤新（40歲，技術員）、楊智昇（20歲，學生）、林勝如（19歲，文員）、黃頌恩（22歲，學生）、黃錦珊（20歲，文員）、李少康（21歲，學生）、周錦濤（18歲，無業）、莫卓輝（33歲，文員）、黃飛鴻（19歲，無業）、譚詩妙（23歲，文員）、譚伊婷（25歲，文員）、陸映慧（27歲）、黃柏賢（21歲，學生）。

所有被告均被裁定於2019年7月28日在西邊街和皇后街之間近德輔道西一帶參與暴動。被告簡健煌（24歲）在開審前已認罪，其餘被告則經審訊後被定罪。

案件編號：DCCC 871/2019

2019年7月28日港島區遊行的情況。(詳看下圖)