7.28中上環衝突｜20參與者暴動罪成　1人曾襲擊鄧竟成總督察兒子

前年7月28日中上環遊行至傍晚發展成警民衝突，當日有多人被捕，其中一宗涉及23名被告的暴動審訊，今(13日)借用西九龍法院的法庭作裁決，法官陳仲衝根據被告的衣著打扮，以及片段所示各人所作的行為等，裁定其中20人暴動罪成，其中一被告涉襲擊警務署前「一哥」鄧竟成的總督察兒子鄧智兆的襲警罪，亦被裁定罪成，眾被告連同一名審前已認罪的被告，將於12月4日作求情及判刑，全部被定罪的被告需還柙，法官重申暴動是嚴重罪行，監禁以外的懲罰都是不務實的選擇。



24名被告：張智麟（21歲，無業）、陳梓康（28歲，學生）、鍾泓洋（20歲，學生）、徐慶鈞（20歲，理髮師）、陳希雋（24歲）、崔耀明（21歲，學生）、林少峰（24歲，售貨員）、蔡澤新（40歲，技術員）、楊智昇（20歲，學生）、林勝如（19歲，文員）、黃頌恩（22歲，學生）、黃錦珊（20歲，文員）、李少康（21歲，學生）、周錦濤（18歲，無業）、莫卓輝（33歲，文員）、黃飛鴻（19歲，無業）、簡健煌（24歲）、張嘉聰（20歲，學生）、譚詩妙（23歲，文員）、羅萬泳（22歲）、蔡寶如（23歲）、譚伊婷（25歲，文員）、陸映慧（27歲）、黃柏賢（21歲，學生）。

3名被告因證據不足裁罪脫

其中簡健煌在開審前已認罪，另外張嘉聰、羅萬泳及蔡寶如，則因為未有足夠證據證明他們參與暴動，審訊後被裁定罪名不成立。其餘被告均被裁定暴動、襲警及無牌管有無線電器材等罪成。

總督察鄧智兆稱他前年7月28日往上環執勤時，遭一名被告手踭撞胸口，鄧是前警務署「一哥」鄧竟成的兒子。(資料圖片)

部份被告曾站在示威者前線位置

陳官在裁決中，主要依賴各名被告的衣着、裝備及呈堂片段，裁定他們曾出現在暴動現場，並曾站在示威群眾之中，當中有人站在前線位置，亦有人舉起雨傘，並企圖將警方射過來的催淚彈反彈至警方防線，亦有人扭開水樽協助其他示威者沖洗眼睛或淋熄催淚彈等。

有被告負責運送物資及營救被捕人士

此外，被告中亦有人負責協助運送物資，亦有人嘗試營救其他被捕的人，法官認為這均顯示他們有互相照應，部份示威者更帶備律師求助卡片，亦有人身體上有「香港加油」的紋身等。

2019年7月28日港島區遊行的情況。(詳看下圖)

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3被告或不知已身處示威現場脫罪

法官又指，3名脫罪的被告，因未有證據顯示他們何時出現，或在現場逗留了多久，不能排除他們只是跟著跑，他們或不知道已身處在暴動現場，故裁定3人罪名不成立。

眾被告均被指他們於2019年7月28日，在西邊街和皇后街之間近德輔道西一帶參與暴動。

當日中午遮打花園曾有獲批准的集會

案情指，當日下午中環遮打花園有獲警方批准的公眾集會，惟集會後有大批人朝着中聯辦方向遊行，警方遂設防線阻示威者到中聯辦，後更用擴音器及旗幟警告示威者離開，但示威者人數反不斷增加，並與警方對峙及設置路障。

數百示威者曾佔據德輔道西

警方曾向示威者推進及施放催淚煙，但數百名示威者仍繼續佔領德輔道西馬路，亦有嘗試進迫警方防線，至晚上近8時，警方展開清場行動，並拘捕了24名被告，並在他們身上搜出頭盔、防毒面罩、𠝹刀等。

控方指各被告均曾親身參與、協助及教唆他人參與暴動，控方有直接證據顯示其中11名被告曾參與暴動，包括站在防線前排、與警方對峙和投擲雜物等，以有人曾在在鄰近港鐵站等使用個人八達通的交易紀錄。

鄧竟成兒子曾出庭作供

事件中聲稱遭襲擊的總督察鄧智兆，是前警務署「一哥」鄧竟成的兒子，他曾供稱當與其他警員制服被告莫卓煇時，莫以右手上長傘分別扑打警員頭部一下，又指莫拿着長傘繼續有動作「係到揈」，鄧遂用警棍兩度打莫的右手。鄧認為他揮警棍的動作不奏效，故上前搭莫的膊頭，並叫：「警察，唔好走。」莫卻搖擺其膊頭，並用右手踭向後一揈，「打咗落我心口度」。

案件編號：DCCC 871/2019