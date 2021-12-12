以為係眼晴疲勞？長戴隱形眼鏡、常睇手機易患眼乾症 冬天高危

眼晴又乾又攰，可能是由眼乾症引起。眼乾症是指眼睛淚水分泌不足，或淚水過度蒸發，造成淚水無法適當保持眼球表面濕潤。長期佩戴隱形眼鏡、長時間看電腦或手機而減少眨眼次數，都易患眼乾症。

曾有病人即使眼晴又乾又紅又腫，都繼續戴隱形眼鏡，直至視力模糊才求醫，原來已出現角膜炎及眼乾問題，冬天濕度低更是引發眼乾症的高峯期。

撰文: 醫善同行醫學顧問、眼科專科醫生龐朝輝



眼乾症原因眾多，包括病人自身因素，如年紀大、患有免疫系統疾病及更年期影響等，容易令淚水分泌減少。外在因素如在戶外太陽下工作而沒有護眼，或在辦公室工作，因長開冷氣濕度低，加速蒸發淚水。長時間叮著電腦或手機，淚水蒸發也會較正常快；加上目不轉晴看著電子產器時，減少眨眼次數，眼晴崩緊下減少淚水分泌，造成眼乾。

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天氣也是引致眼乾症的主要因素，個人臨床經驗，冬天接獲眼乾症較平日多兩至三成。病人平日不覺眼水不足，未必感到眼乾；但當冬天天氣乾燥，或在室內有暖氣地方，會出現眼乾問題。

眼乾症症狀包括眼澀、眼紅、視力變得模糊、感到有異物及有灼熱感。有些眼乾症病人因眼晴太乾澀而刺激淚水，反而會眼晴水汪汪或流眼水。

不要小看眼乾症，曾有長期佩戴隱形眼鏡的病人，本身已淚水不足，還將隱形眼鏡日戴夜戴，即使感到有異物刮眼仍繼戴；戴完隱形眼鏡雙眼又紅又腫又乾又澀，直至感到視野朦朧才求醫，證實角膜已「花」了，出現角膜炎及眼乾症。不少病人也一樣，因多年來習慣了戴隱形眼鏡，輕視眼乾問題而延醫。

另一名患慢性濕疹病人，濕疹令眼晴經常發炎紅腫、眼澀、有灼熱感、感到有異物刮眼，雙眼太乾反而刺激經常流眼水；而且因眼角膜受損導致視野朦朧。這類由其他病症引致的眼乾症，除了使用大量滋潤眼藥水外，還要使用消炎及抗敏感藥水，並要控制濕疹問題。

曾有鼻咽癌病人中風後出現面癱，令雙眼不能閉合，因而出現非常嚴重眼乾症，經常眼紅、眼乾及角膜受損。除了使用大量潤眼藥水外，也要進行其他針對性治療，如縫合眼皮手術等。

市民要預防眼乾症，必須讓眼晴有適當休息，保持室內環境有適當光度、濕度及溫度；避免長時間用電腦及手機，使用時要保持眨眼。在戶外要保護雙眼，避免長時間暴露在太陽下加速蒸發淚水。當感到眼乾時，可使用人工淚水滋潤雙眼，但若情況沒有好轉，應該求醫確認病因。

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