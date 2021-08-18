生物製劑治療濕疹效果理想惟藥費高昂　有患者用六成收入打針

撰文：高諾恆
出版：更新：

每五名香港人就有一人受濕疹困擾，患者飽受無間斷痕癢及皮屑脫落之苦，易令情緒大受打擊、更影響日常社交及工作，惟抗生素及類固醇等藥物療效有限或副作用較大。近年發現能有效改善發炎及痕癢症狀的生物製劑則費用高昂，一針需港幣7500至10000元，每兩星期要注射一次，有患者要用每月六成收入支付藥費。
聖雅各福群會惠澤社區藥房7月推出資助計劃，患者自費買五針生物製劑後，可免費獲兩針，首年名額100個。

皮膚科專科醫生胡惠福指，生物製劑副作用包括針口位紅腫、結膜炎、口腔皰疹等，但程度輕微。（高諾恆攝）

研究指出，香港每五人就有一人曾患濕疹，患者會受痕癢等問題困擾，影響集中力及情緒。濕疹未能根治，患者一般可以抗生素、類固醇等紓緩病情，但情況嚴重者則療效或不明顯，且副作用強，如影響腎功能和血壓、抑制免疫系統等，需定期抽血觀察，只能短期使用。

聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師盧建業表示，生物製劑不屬於醫管局安全網資助，患者需要自費購買，一針約7500至10000元。（聖雅各福群會提供）

生物製劑非根治之法 或要「打一世針」

近年皮下注射式生物製劑，能抑壓引致濕疹的發炎細胞因子，有助改善發炎及痕癢症狀，但亦非根治方法，要持續打針以控制病情，或可能要「打一世針」。

皮膚科專科醫生胡惠福指出，生物製劑的副作用包括針口位紅腫、結膜炎、口腔皰疹等，但程度輕微，一般可以靠其他藥物控制，但提醒體質敏感人士及孕婦或不適合，注射前必需與醫生商量。

嚴重濕疹患者陳小姐注射生物製劑一個月後，皮屑及痕癢症狀大為改善，惟藥費佔了收入六成。（聖雅各福群會提供）

患者：生物製劑效果驚喜 但藥費佔收入六成

陳小姐患有嚴重濕疹，14歲開始發病，痕癢問題令她難以集中學習，脫皮亦讓她感到尷尬和自卑。她試過中西醫治療，以及坊間的蛋黃油等療法，均告失敗。她指口服藥類固醇療效快，但容易復發且不能頻密服用；塗藥膏又會使皮膚變薄；抗敏藥會帶來睡意影響工作。

去年病情惡化，她確診可致命的紅皮症，輾轉開始試打生物製劑。持續注射一個月後，發現發炎、皮屑、痕癢等症狀大有改善，「最明顯係起身個陣張床冇皮屑，著黑色衫都冇咁驚」，副作用亦不明顯。病情好轉令她變得開朗，「經過15年都好得番，覺得好驚喜，會想出多啲出街同約朋友」，惟藥費高昂，佔了她的收入六成。

她希望日後在公立醫院也可注射生物製劑，或有更多非牟利團體幫助受濕疹困擾的人士，又鼓勵濕疹患者不要灰心絕望，「總有方法可以處理到」。

近年一款皮下注射的生物制劑，能改善濕疹發炎及痕癢症狀，但藥費昂貴。（左：嚴重濕疹患者陳小姐；中：皮膚科專科醫生胡惠福；右：註冊藥劑師盧建業）（高諾恆攝）

每月兩針藥費可高達二萬元　停打或復發

聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師盧建業表示，生物製劑被納入醫管局藥物名冊，但不屬於安全網資助，為自費藥物。患者要到私家診所自費使用生物制劑，一針港幣7500至10000元，兩星期注射一次，即每月藥費約港幣1.5至2萬元。醫生胡惠福指，若患者暫停注射，濕疹可能復發，長期注射對患者經濟或造成一定負擔。

聖雅各群福會惠澤社區藥房今年7月起，推出全港首個濕疹藥物資助計劃，支援12歲或以上，患有中度至嚴重濕疹病人注射生物製劑。計劃推行「買五送二」，患者自費五針後，可免費獲兩針，估計能為每位參加者每年節省6至8萬元，即約每年30%的藥物開支，全港有約30位私人執業專科醫生參加計劃。

計劃首年名額為100個，其後每年再增加100個，參加者必須持有香港身份證、月入少於7萬元、輪候或正於公立診所就診。盧建業表示，會每年審視參加者是否繼續符合資格及適合注射，如果符合，會延續資助。計劃仍然接受申請。

濕疹媽購十幾枝潤膚膏避類固醇　專科醫生：不應恐懼減治療期望【濕疹】本港引入新生物製劑　22歲病人痕癢難眠脫皮　變皮膚平滑小六生喪父變沉默患濕疹 化工公司設獎學金助學童全面成長有組織倡醫生簽文件保證疫苗安全　倘有ADHD濕疹要負責醫療費
濕疹
聖雅各福群會
發表評論...