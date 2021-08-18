生物製劑治療濕疹效果理想惟藥費高昂　有患者用六成收入打針

每五名香港人就有一人受濕疹困擾，患者飽受無間斷痕癢及皮屑脫落之苦，易令情緒大受打擊、更影響日常社交及工作，惟抗生素及類固醇等藥物療效有限或副作用較大。近年發現能有效改善發炎及痕癢症狀的生物製劑則費用高昂，一針需港幣7500至10000元，每兩星期要注射一次，有患者要用每月六成收入支付藥費。

聖雅各福群會惠澤社區藥房7月推出資助計劃，患者自費買五針生物製劑後，可免費獲兩針，首年名額100個。



皮膚科專科醫生胡惠福指，生物製劑副作用包括針口位紅腫、結膜炎、口腔皰疹等，但程度輕微。（高諾恆攝）

研究指出，香港每五人就有一人曾患濕疹，患者會受痕癢等問題困擾，影響集中力及情緒。濕疹未能根治，患者一般可以抗生素、類固醇等紓緩病情，但情況嚴重者則療效或不明顯，且副作用強，如影響腎功能和血壓、抑制免疫系統等，需定期抽血觀察，只能短期使用。

聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師盧建業表示，生物製劑不屬於醫管局安全網資助，患者需要自費購買，一針約7500至10000元。（聖雅各福群會提供）

生物製劑非根治之法 或要「打一世針」

近年皮下注射式生物製劑，能抑壓引致濕疹的發炎細胞因子，有助改善發炎及痕癢症狀，但亦非根治方法，要持續打針以控制病情，或可能要「打一世針」。

皮膚科專科醫生胡惠福指出，生物製劑的副作用包括針口位紅腫、結膜炎、口腔皰疹等，但程度輕微，一般可以靠其他藥物控制，但提醒體質敏感人士及孕婦或不適合，注射前必需與醫生商量。

嚴重濕疹患者陳小姐注射生物製劑一個月後，皮屑及痕癢症狀大為改善，惟藥費佔了收入六成。（聖雅各福群會提供）

患者：生物製劑效果驚喜 但藥費佔收入六成

陳小姐患有嚴重濕疹，14歲開始發病，痕癢問題令她難以集中學習，脫皮亦讓她感到尷尬和自卑。她試過中西醫治療，以及坊間的蛋黃油等療法，均告失敗。她指口服藥類固醇療效快，但容易復發且不能頻密服用；塗藥膏又會使皮膚變薄；抗敏藥會帶來睡意影響工作。

去年病情惡化，她確診可致命的紅皮症，輾轉開始試打生物製劑。持續注射一個月後，發現發炎、皮屑、痕癢等症狀大有改善，「最明顯係起身個陣張床冇皮屑，著黑色衫都冇咁驚」，副作用亦不明顯。病情好轉令她變得開朗，「經過15年都好得番，覺得好驚喜，會想出多啲出街同約朋友」，惟藥費高昂，佔了她的收入六成。

她希望日後在公立醫院也可注射生物製劑，或有更多非牟利團體幫助受濕疹困擾的人士，又鼓勵濕疹患者不要灰心絕望，「總有方法可以處理到」。

近年一款皮下注射的生物制劑，能改善濕疹發炎及痕癢症狀，但藥費昂貴。（左：嚴重濕疹患者陳小姐；中：皮膚科專科醫生胡惠福；右：註冊藥劑師盧建業）（高諾恆攝）

每月兩針藥費可高達二萬元 停打或復發

聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師盧建業表示，生物製劑被納入醫管局藥物名冊，但不屬於安全網資助，為自費藥物。患者要到私家診所自費使用生物制劑，一針港幣7500至10000元，兩星期注射一次，即每月藥費約港幣1.5至2萬元。醫生胡惠福指，若患者暫停注射，濕疹可能復發，長期注射對患者經濟或造成一定負擔。

聖雅各群福會惠澤社區藥房今年7月起，推出全港首個濕疹藥物資助計劃，支援12歲或以上，患有中度至嚴重濕疹病人注射生物製劑。計劃推行「買五送二」，患者自費五針後，可免費獲兩針，估計能為每位參加者每年節省6至8萬元，即約每年30%的藥物開支，全港有約30位私人執業專科醫生參加計劃。

計劃首年名額為100個，其後每年再增加100個，參加者必須持有香港身份證、月入少於7萬元、輪候或正於公立診所就診。盧建業表示，會每年審視參加者是否繼續符合資格及適合注射，如果符合，會延續資助。計劃仍然接受申請。