長者12月周末假日免費搭九巴過海線及R線　上車拍卡10日後回贈

九巴決定於12月延續長者周末、周日免費搭車，九巴表示，12月所有的星期六及星期日，連同聖誕假期共9天，長者都可免費乘坐81條九巴過海線及所有R線旅遊線。

不過免費乘車會以「先搭後回贈」方式處理，享用優惠的長者，須持長者八達通卡，上車如常拍卡扣錢，在10個工作天後，再以同一張八達通乘巴士，或消費、增值，車費就會自動回贈到八達通卡內。



九巴指出，長者可以在12月4、5、11、12、18、19、25、26及27日，以「先搭後回贈」的方式，乘坐81條九巴過海線，以及如進入西貢的96R線等的R旅遊線。部分過海線以聯營方式經營，長者過海時要留意，只有九巴才有免費乘搭的計劃。是次優惠亦不包括兩條星級巴士P960及P968過海路線。

（圖片由九巴提供）

享用優惠的長者乘客要注意，上車時仍然要以長者八達通卡拍卡繳付車資，每程2元的車資，將在10個工作天後回贈。長者只需要使用同一張八達通搭車、消費、增值等，就會自動回贈到八達通內。

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