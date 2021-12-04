國家隊訪港｜維園示範跳水表演　觀眾大讚：奧運冠軍肌肉好勁

東京奧運中國隊代表團展開一連三日訪港行程，今早於維多利亞公園游泳池示範跳水及游水等項目，跳水隊的王宗源及游泳隊的楊浚瑄與湯慕涵親身示範。除國家隊外，香港運動員代表亦於現場表演及問答環節，與國家隊切磋。



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開始之前，由香港韻律泳隊（National Squad）運動員表演展開序幕，惟在進行單人韻律泳後，大會音樂出現故障，雙人及團體等項目未能繼續。

隨後，中國隊成員登場，現場觀眾馬上掌聲熱烈歡迎。是次訪港，中國跳水隊有男子雙人3米跳板金牌得主王宗源與謝思場，但謝思場因傷今未有示範，只是一旁為觀眾解述隊友的招式。當王宗源示範跳水時，觀眾隨即拍掌歡呼。

其後是東奧賽艇女子四人雙槳金牌崔曉桐、呂揚、張靈、陳雲霞，及獨木舟女子500米雙人划艇金牌得主徐詩曉分享；壓軸項目是游泳女子4×200米自由泳金牌得主成員楊浚瑄和湯慕涵，與6名香港年輕游泳隊員 交流，並組隊作男女混合4×50米自由泳友賽。

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有份參與韻律泳表演的Gianna表演指自己「擺好pose後但播錯音樂，跟住等半分鐘後，就要取消要入返去」，另一位Laurent「覺得現場觀眾都好熱情，尤其跳水環節。」

安小姐與李小姐結伴前來，但由於買不到連位票，需分別坐在不同區域觀賞。她們指，全程不斷用電話交流觀賞感受。李小姐笑著表示，「覺得跳水特別好看，看到奧運冠軍…他們的肌肉都好好看，很帥！動作很標準，水花又小。」安小姐補充「跳水項目（門票）真的不難搶，不停更新網頁…...像買演唱會票那樣」，而一同參與表演的香港年輕運動員的表演「很棒！覺得真是年輕可畏。」

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