國家隊訪港｜金牌選手元朗示範舉重體操　力王諶利軍：想再來香港

東京2020奧運會國家隊成員今日（5日）進行最後一日訪港行程，成員分批到多區交流，在元朗區體育會賽馬會大樓的1樓綜合館、4樓體操武術館及6樓健身中心，男子舉重金牌得主諶利軍、男子吊環金牌劉洋及男子雙槓金牌選手鄒敬園等示範表演，與本港市民交流。



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會場座無虛席 雙槓吊環表演觀眾如痴如醉

今早出席的運動團成員包括男子吊環金牌劉洋、男子雙槓金牌鄒敬園、87公斤級女子舉重金牌汪周雨和67公斤級男子舉重金牌諶利軍。會場座無虛席，不少參加者為小學生，他們在運動員出場時都揮動國旗及區旗以示支持。

首先是汪周雨和諶利軍在6樓示範舉重，然後鄒敬園表演雙槓一些簡單動作，隨後劉洋在4樓體操武術館表演吊環，眾多觀眾都看得如痴如醉。

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從比賽獲勝得動力 鄒敬園：人生有好多冠軍 不只是在運動上

在答問環節，劉洋和鄒敬園被問到在比賽獲勝後，會否得到動力或感到自滿。他們分別回答只會得到動力，因為人生有好多冠軍，不只是在運動上，學業和家庭亦有很多目標。另外鄒敬園被問到比賽時有沒有辦法盡快適應場地，他回答主要是心理質素，深入感受場地氛圍，當比賽只是一個遊戲，讓眾人展示才能的地方。汪周雨表示在訪港過程中，能感受到香港對運動的熾熱氣氛。諶利軍同時希望將來有機會再到訪香港。

▼國家隊奧運健兒12月5日出席理大交流活動 ▼



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▼國家運動員12月3日首日訪港情況▼



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