前一哥曾偉雄指走私、毒品及黑社會猖獗　歸咎「黑暴」分散警力

自從水警高級督察林婉儀殉職後，執法部門連番打擊海上走私活動。曾處理2014年「雨傘運動」的前警務處處長曾偉雄今日（5日）表示，本港走私問題猖獗，與近年爆發的「黑暴」事件有關，「大家依家見到走私情況，係變得非常惡劣。其中一個原因係黑暴期間，所有水警力量大部分調走上黎陸上處理。」



▼2019年理大衝突▼



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2019年中爆發的反修例社會運動，持續至《港區國安法》實施才告一段落。曾偉雄認為，現時香港走私及黑社會猖獗，與警察過去需專注處理「黑暴」有關，甚至大批水警亦被調派往陸上填補人手。

曾偉雄2011年至2015年出任香港警務處長，在雨傘運動期間被指以強硬手法對付示威者，是富爭議性的「鷹派」人物。 （資料圖片）

曾偉雄評︰黑社會問題好誇張、好離譜

曾偉雄接受有線新聞訪問時說，近年走私、毒品黑社會問題嚴重，與2019年以來的「黑暴」事件有關，「大家依家見到走私情況，係變得非常惡劣。其中一個原因係黑暴期間，所有水警力量大部分調走上嚟陸上處理。大家見到毒品，數以百公斤計，幾十公斤計，以往見唔到咁多。依家嚟到咁多，我相信同警察過往一段時間，唔能夠將足夠精力投放喺呢啲問題。甚至係黑社會問題，大家見到有啲好誇張、好離譜，亦因警務工作關係調動，引致佢哋唔夠時間專注（處理）。」

曾偉雄早前當選中國警察協會副會長，表示將加強推動中港兩地，以及海外警務人員的交流，協助提升工作能力。