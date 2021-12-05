Omicron｜與Alpha或Delta大不同　Omicron變種可能源自老鼠？

新型冠狀變種病毒（SARS-CoV-2）變種Omicron（奧密克戎）在全球多地持續蔓延，科學家正研發新疫苗應對之際，亦正尋找變種來源。有最新研究指出，Omicron可能不如想像中從人類演化而來，而是由其他物種——如老鼠的體內變種，再感染人類出現。



現時主流科學家普遍認為，新冠病毒變種演化，是病毒感染免疫功能低下的人後，發展成慢性感染。病毒在人體內無法被完全清除，持續複製產生突變，如Alpha變種相信是因此演化而成。

這情況在愛滋病較為流行的非洲地區似乎合理，因為感染HIV的患者免疫系統會遭削弱，影響人體清除病毒能力。

圖為12月4日，法國尼韋爾河畔聖佩埃，工作人員正在進行病毒檢測。（AP）

但在科學家研究Omicron變種的來源後，發現這並不尋常：Omicron基因頻譜顯示其可能早在2020年中便分離出去，不屬於目前流行變種的一部分。特別是Omicron中發現的7個突變，攜帶基因可讓病毒感染囓齒動物，例如老鼠。

同時這種突變並未在其他變種病毒上普遍出現，讓科學家懷疑Omicron變種源頭來自囓齒動物。即病毒在2020年初經人類感染囓齒動物，病毒在囓齒動物身上演化，並在近月反過來傳給人類。

新冠病毒可以感染動物，過去科學家在疫情爆發區的寵物或生畜上，發現病毒蹤跡。理論病毒可在動物身上造成慢性感染，讓病毒演化，這可能成為科學家就尋找變種來源或研究的盲點。

瑞士伯爾尼大學（University of Bern）病毒學家克羅夫特（Emma Hodcroft）表示，Omicron與其他已新冠病毒株基因組不一樣，很難確定近親關係。她指出Omicron似乎是在不知明的地方平行進化而來的。