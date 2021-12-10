01消息．通關｜公司董事列商務界別可北上免檢疫　恩恤暫只限白事

【通關／香港健康碼／港康碼／粵康碼／安心出行】新冠肺炎疫情已持續兩年，本港與內地廣東省免檢疫通關有望本月內實施，每日名額成關注點，雖然港府力爭更多名額，但初期料每日只有1,000個，勢供不應求。據了解，政府擬定三類目的市民可優先，首先為北上處理公務／政務；最主要為處理商務的人士，大致會跟隨過往回港免檢疫名單安排，上市公司董事、在內地有業務的中小企負責人等，當局採取先到先得或以抽籤決定誰人可獲得配額；第三為需要恩恤安排人士，初步擬只批准返內地做白事，申請人需提交證明文件，探病暫不列恩恤名單。



▼11.20疫下市民隔着深圳河與彼岸親友相見▼



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「港康碼」今早9時推出 需配合安心出行3.0使用

市民要北上免檢疫，就要申請香港健康碼（港康碼），系統今日 （10日）上午9時正式開通，相關的「安心出行」流動應用程式已於凌晨發出3.0更新版本。

市民可於「港康碼」網站實名登記申請註冊帳戶，申請人需填寫個人資料如姓名、身份證明文件號碼和簽發日期、聯絡電話號碼、居住地址等，並上載在港住址證明供核實之用。成功開通帳戶後，用戶可透過「安心出行」流動應用程式3.0版本，上傳出行紀錄到「港康碼」系統，然後於「港康碼」網站登入系統獲取「港康碼」。

「港康碼」分為紅碼、黃碼及綠碼三種，判定顏色的標準與廣東省的「粵康碼」對接。只有取得綠碼，北上才可免檢疫。所有「港康碼」有效期均為申請當天，到晚上11時59分為止。

▼申請「香港健康碼」教學▼



上市公司董事或行政人員料符商務類別

據了解，目前通關初期預計每日只有1,000個名額，政府將優先分配予三類人士：首先為北上處理公務／政務，如政府官員，因此人數不多；最主要為處理商務的人士，他們數量相當多；最後才是一般市民，但限恩恤性質，即北上旅行暫無份。

何謂商務人士？據悉，大致會跟隨過往回港免檢疫名單安排，包括上市公司董事或行政人員、在內地有業務的中小企負責人等，業界稱有5萬人之多。至於恩恤安排擬只批准返內地做白事，申請人需提交證明文件，當局未必逐一核實，但會抽查；探病或「見最後一面」暫不考慮，消息人士解釋，「病危」難有客觀標準，一旦開列此條件，恐有大量申請，難以作出審批，因此需待未來名額擴大後才考慮。

▼圖解註冊「香港健康碼」步驟▼



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以先到先得或抽籤形式決定「幸運兒」

有意北上人士需先登記港康碼。政府公布通關安排後便可報名，選取所屬類別，包括是哪類商務人士；由於名額有限，將採取先到先得或以抽籤形式決定誰人可獲得配額。

「幸運兒」成功得到通關名額後，需上傳「安心出行」出行近21日紀錄。通關要求需至少在港居住21天，不過經「回港易」或「來港易」從內地或澳門入境除外，因此由內地及澳門抵港居民或其他人士，可隨時再申請北上免檢疫。消息人士表示，目前很大機會本月可通關，當局正爭取更多名額。

▼原有回港免檢疫豁免安排▼

