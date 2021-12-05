香港健康碼｜消息：馬會出錢派手機　四大電訊商支持　本周有進展

香港與內地通關在望，針對基層人士或未有智能手機安裝「安心出行」及下載「香港健康碼」，創新及科技局局上周透露，正研究向有需要人士送贈智能手機和數據卡。據了解，有關送贈排將由香港賽馬會牽頭，已開始聯絡各大電訊商討論送贈手機及數據卡，初步獲至少四間電訊商正面支持，最快本周中後期有更多消息出台。

不過，有社福界人士透露，要大部分基層、特別是長者可「安心出行」，手機數量或需達20萬部，估計趕及本周四（9日）食肆等表列處所須強制使用安心出行前，推出機會不大，但樂見有關安排：「如果連埋要我哋（非政府機構）幫手登記及派發，可能要1個以上，暫時未有人聯絡我哋。」就送贈手機消息，馬會回覆《香港01》稱，不會評論個別撥款項目。



▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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消息指，有關方面現時未有具體送贈計畫時間表，而針對疫情令不少學校改為網上授課，香港賽馬會早前已曾與非政府機構合作，推出「在家學習網寬支援計劃」，在得到電訊商支持下向基層中小學生提供免費流動數據頻寬，以便他們在停課期間可網上學習，包括向居住於劏房、舊樓及偏遠地區的家庭提供流動數據卡，因此馬會與電訊商及非政府機構有一定默契。

料本周開會後有更多內容

據悉，馬會日前開始聯絡多間供應商，由香港賽馬會慈善信託基金出資採購智能手機及數據卡，再由非政府機構登記、審批及派發給有需要人士，初步有四間電訊商願意幫忙，甚至有傳本周四食肆等表列處所須強制使用安心出行前後有新公布。不過，由於需時商討送贈形式、手機型號和鎮及數量等細節，因此需於本周內開會才有更多內容。