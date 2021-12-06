私人居屋｜漸進式供款首10年可只供一半按揭　倘斷供單位收回重售

新世界成立的非牟利房社企「新世界建好生活」，建議發展全港首個非牟利的私人資助房屋項目，擬以市價5至6折發售；同時提出新的按揭方法，成交後十年內可只供一半按揭，遲至第二個十年才提取餘下按揭並開始供款，新世界將作擔保人。



買家日後須留意，雖然起初的供款負擔較輕，但由於之後同樣要支付其餘樓價，故須考慮整體的供款能力，倘日後因工作或收入有變而斷供，新世界會收回單位供其他合資格人士再申請。有關注團體則表示，新世界至今未正式公布選址，憂慮地皮涉及敏感生態的地帶。



買家做按揭需通過壓力測試

新世界今次建議推行「上車易按揭」計劃，正與銀行商討，以解決年輕家庭缺乏大額首期、置業初期供款吃力的問題，故提議創立「漸進式供款」按揭。

抽中上車的業主，需如一般買樓業主向銀行承做按揭，必須通過壓力測試，成功者獲批全份按揭。買家在首十年只須就一半按揭供款，最遲由第二個十年起提取餘下一半按揭，並開始供款。

新世界今日建議興建私人資助房屋，若日後得以落實，首階段將捐出一幅位於新界西的地皮作試驗計劃。（資料圖片）

換言之，在購入單位後，買家要在10年內決定何時為餘下一半的樓價支付按揭。在供樓的首10年期，若買家的負擔能力增加，可隨時開始為另一半的按揭還款，惟死線是第10年，以今次計劃最平的單位計，樓價是270萬元，買家可選擇頭幾年先繳還一半樓價的按揭金額，約5,010元，但開始供另一半按揭時，每月還款額將倍增。

若業主中途斷供，新世界會收回再賣予合資格人士，如持有白居二證人士。當賣出價與原價有差額，新世界尚未有處理定案。

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本土研究社成員陳劍青希望新世界能盡快公布選址。（余俊亮攝）

憂涉生態敏感地 促盡快公開選址

本土研究社成員陳劍青表示，最擔心是選址問題，因新世界今天僅提及「新界西」，但未肯透露地皮位址，故憂慮地皮涉及敏感生態的地帶，使生態受影響。

陳劍青又指，過往本港亦有私人參建居屋項目，而今次方案建議以市價約5折至6折出售，比特首林鄭月娥提出的首置上車盤折扣更多，「如果私人參建都可以有居屋價……證明政府房屋政策唔夠進取。」

資料顯示，首個首置項目「煥然懿居」在2018年底以市價62折發售，而觀塘安達臣道項目的單位則以市價8折出售。