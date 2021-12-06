私人居屋｜新世界倡建資助房屋　市價5折售270萬　首期13.5萬上車

新世界早前成立的非牟利房社企「新世界建好生活」，今日（6日）首次發表房屋計劃建議，倡議發展全港首個非牟利的私人資助房屋項目，以市價約五折至六折出售，買家可使用全新的「上車易按揭」，樓宇成交時，可按樓價的一半承造按揭，首期低至樓價的5%，由新世界作為擔保。至於樓價餘下一半的按揭，可於成交後十年內，一次過或分階段承造按揭供款。

「新世界建好生活」將就建議與政府商討，若得以落實，首階段將捐出一幅位於新界西的地皮作試驗計劃，預計可建300個實用面積介乎300平方呎至550平方呎的一房至三房單位，估計屆時一個300呎單位將以270萬元出售。不過，新世界未肯透露地皮位址，需於政府再商討，預料半年至一年後會有詳情再公布。



新世界早前成立非牟利房社企「新世界建好生活」。（資料圖片）

新世界表示，上述倡議的興建「新世界資助房屋」，會以不牟利形式出售「質素及呎數兼備」的可負擔房屋，售價低至市價約5折至6折。

可先將樓價一半承造按揭 其餘部份十年後再造按揭

按揭方面，新世界建議創立「漸進式供款」按揭，樓宇成交時買家只須承造購買單位樓價一半的按揭，餘下的一半樓價的按揭，可在成交後十年內一次過或分階段承造。新世界認為，方案可助買家可在置業初期輕鬆供樓，隨着經濟收入有所增加後，逐漸承造更大份額按揭，漸進式增加每月供款，以較易完成「置業夢」。

新世界表示，上述建議屬於「私人居屋」，由新世界做擔保，期望在官商合作下，興建有質素的樓宇，讓年輕人上車。

將捐出新界西地皮試驗

「新世界建好生活」將在未來數個月就上述建議與政府部門、相關機構及業界商討，並待細節落實後再作公布。有關提議若得以落實，新世界發展首階段將捐出一幅位於新界西的地皮作試驗計劃，預計可建300個實用面積介乎300平方呎至550平方呎的一房至三房單位。「新世界建好生活」諮詢委員會成員招國偉說，目標5年內建成。

新世界說，現正就地皮與政府商討，同時正做可行性研究，希望在6個月至1年公布詳情。「新世界建好生活」董事馬紹祥承認，雖然300伙較少，但期望其他發展商參與，又強調方案對集團不是「賺錢項目」，「係contribution（貢獻）。」

新世界發展首階段將捐出一幅位於新界西的地皮作試驗計劃，料可興建300伙。（資料圖片）

料最細單位售270萬元 首期13.5萬月供5000

以一個實用面積300平方呎的單位為例，料有關單位將以約270萬港元出售。合資格買家可就其購買單位樓價的一半即135萬港元，申請九成按揭，即須支付13.5萬作首期，並於樓宇成交時，承造餘下121.5萬元的按揭。以現時一般P-2.5%供樓利率來計算，買家每月按揭供款約5,010港元。

而餘下樓價50%合共135萬港元的按揭，則可於單位成交後的10年內，一次過或分階段承造。「上車易按揭」的還款期限將參考現行樓宇按揭的規定，一般最長時限為30年。

新世界發展首階段將捐出一幅位於新界西的地皮作試驗計劃，料可興建300伙。（資料圖片）

十年後才能補地價自由市場出售

在轉讓安排方面，新世界建議買家在成交後的首3至5年內不能出售或出租有關單位，確實年期有待與業界商討。而買家須在完成承造100%按揭後，方可把單位出售予合資格人士。買家亦可在買入單位第十年起，向政府補回地價差額後，將單位在市場上自由出售。

25至45歲、家庭可優先申請

另外，「新世界建好生活」建議讓25至45歲的年輕人或家庭優先申請。同時建議參照現行居屋申請人的安排，現時居屋申請者均須為香港永久性居民兼首次置業人士。以一人申請者為例，每月入息上限為3萬3千港元，資產上限為85萬港元；二人或以上家庭，月入上限則為6萬6千港元，資產上限為170萬港元。

新世界發展公布成立非牟利房社企「新世界建好生活」。（新世界提供圖片）

今年9月，新世界宣布成立非牟利房社企「新世界建好生活」，以探討社會各階層面對的住屋問題，目標於現有房屋類型外提供更多元化選項，並協助年輕人置業。新世界行政總裁鄭志剛擔任主席，諮詢委員會成員包括地政總署前署長劉勵超、公屋聯會總幹事招國偉等人。