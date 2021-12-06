私人居屋｜新世界建資助屋設會所附送家電　呎價貴過鑽石山啟翔苑

新世界發展成立的社企「新世界建好生活」，推出首項私人資助房屋項目試點計劃，擬在新界西發展300伙私人資助房屋項目，並正與政府討論補地價優惠問題。

參考現時資料，「私人居屋」項目的呎價約9,000元，雖然選址是新界西，但比最近推出的房委會居屋的平均呎價更高，包括位處市中心的鑽石山啟翔苑。

不過，新世界表示，日後項目會有露台及一般家電，並設小型會所，消息稱項目設施與私樓相若，即與房委會以「清水樓」交付不同。



可獲優惠地價發展

新世界今天公布方案詳情時，以實用面積300呎的單位舉例，指參照公營資助出售房屋機權獲得的補地價優惠計算，連同建築費等成本後，料單位將以約270萬港元出售。而買家可在買入單位第10年起，向政府補回地價差額後，將單位在市場上自由出售。業主10年後若要推出自由市場，預計要補地價三分一。

翻查資料，現時房協興建資助出房屋時，住用部份只收取市值地價的三分之一。換言之，倘新世界興建「私人居屋」時，可獲優惠地價發展，而非按平時支付十足地價。新世界亦已透露，現正與政府討論補地價優惠問題。

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鑽石山啟翔苑位置優越，政府以市價六折出售，平均呎價8,919元。（資料圖片/歐嘉樂攝）

呎價料高於鑽石山啟翔苑 設露台、會所

新世界至今尚未公布確實地點，只稱位處新界西的「已發展地帶」，選址其中一方已建築物，另一方則已有規劃，但根據上述例子，即有關單位呎價已達約9,000元。不過，參考最近的新居屋項目，即使是位處市中心的鑽石山啟翔苑，其平均呎價亦只需8,919元，而其餘項目火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，平均呎價則介乎5,184元至7,414元。

有別於現時房委會的新居屋「清水樓」，新世界透露項目會有露台及一般家電，並設有小型會所。管理費希望設於政府居屋至私人樓之間，即每呎2元以上至4元以下。同時，會研究與其他非牟利機構合作，開設補習社及教育相關的設施。