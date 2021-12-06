中大InnoHK創新技術中心實驗室　將兩手術儀器合為一　省時更精準

AIR@InnoHK的香港物流機械人研究中心、醫療機械人創新技術中心和博智感知交互研究中心，以及進駐 Health@InnoHK的創新診斷科技中心、香港微生物菌群創新中心和神經肌肉骨骼再生醫學中心終正式進駐科學園，傳媒今(6日)獲邀請參觀前者三個中心。



不同手術機械人平台

醫療機械人創新技術中心實驗室的定位是通過研發用於診斷和治療的腔內多尺度機械人平台、磁引導腔內機械人平台及影像引導式機械人介入治療，實現新型手術機械人技術的轉化研究和產品化。中心的混合手術室配備了磁力共振掃描及機械人輔助 C臂又射線成像系統（Artis Zeego）儀器，可在手術機械人介入治療研發期間提供實時的術中醫學成像。

手術同時進行磁力共振，然後進行X光檢查。(盧翊銘攝)

兩儀器合體 同時進行

醫療機械人創新技術中心主任歐國威解釋，現時發現屍體，需要先做磁力共振，然後進行X光檢查，但中心可同一時間提供兩項服務，即時得知精準度高低與否。 此設備專門為研發新型手術機械人及醫療設備而設，並透過活體動物和屍體實驗作臨床前評估。

歐補充，眾多相關機構和公司並沒有自己的研發實驗室，因止沒有機會做動物研究，變相拖慢研究進度 。醫療機械人創新技術中心將在下年第一季開始屍體研究。

醫療機械人創新技術中心主任趙偉仁（左）、醫療機械人創新技術中心主任歐國威（右）。 (盧翊銘攝)

醫療機械人創新技術中心主任趙偉仁表示，中心運作有一個循環，當醫生臨床上遇到問題和困難，機械工程師就會有答案對應，但需醫生證實答案是否正確。而證實的地方包括威爾斯親王醫院、中大醫院。中心現正研發納米、厘米機械人，將來希望能達成不需切開病人仍能完成手術。