中大InnoHK讓AI跟人類學駕駛決策　高效學習讓無人車100%安全駕駛

AIR@InnoHK的香港物流機械人研究中心、醫療機械人創新技術中心和博智感知交互研究中心，以及進駐 Health@InnoHK的創新診斷科技中心、香港微生物菌群創新中心和神經肌肉骨骼再生醫學中心終正式進駐科學園，傳媒今(6日)獲邀請參觀前者三個中心。



中心讓人類專家粵語AI同時駕駛。(盧翊銘攝)

博智感知交互研究中心鼓勵及協助初創企業公司，讓科研成果更能切合再工業化的實際需求。博智團隊憑藉於電腦視覺、多語言語音及語言技術、自然語言處理及人工智能產品設計及自動化生產多個範疇累積的豐富研究經驗和成就。

100%安全駕駛

中心現時致力研究智能汽車決策系統，負責人解釋顯示智能汽車使用的系統在識別路面情況較出色，但在決策方面卻是需程式員逐個逐個現實情況輸入到程序內，例如路人在左邊，車輛應轉右。但中心卻研發了一組模擬器，模擬路面情況，再利用高效方法讓AI學習，即人類專家與AI同時駕駛，但專家只會在危險情況操控車輛，此方法能令學習效率提升50倍，並確保100%安全駕駛。

另一研究方向是利用人工智能製造一套最合適的衣服，因為人有各種不同姿態，例如西裝裁縫亦未能準確量度人活動時衣服是否舒適。而中心則設有一部全身量度儀器，具有74部相機，及4部投影機，只需0.0002秒就能拍攝硬照，整個過程只需20分鐘。另外中心亦設有另一部智能紡織機，其中紡織過程全自動化，只需1小時多就能完成紡織一件成人毛衣。

香港物流機械人研究中心獲加州大學伯克來分校在研究上的支持，主要研發應用於未來工作場所的機械人與人工智能技術，並為物流行業的迫切性問題

提供創新的解決方案。尤其著力於智能感知、智能交互、智能操控和智能移動等方面，以提升機械人智能。在應用型機械人和人工智能技術方面尋求創新突破，現時中心已向DHL和阿里巴巴供應不同貨品。

全身量度儀器具有74部相機及4部投影機。(盧翊銘攝)

賦予機械人自主視覺

集裝箱碼頭的貨櫃被不同的鐵扣扣著，需要人手徒手解開。但由於貨櫃碼頭在惡劣天氣下仍然運作，而且危險性極高，因此沒有新血加入此行業，造成斷層。但物流任務自動化解決方案系統可以利用機器解除鐵扣，免除人手短缺問題。

中大副校長岑美霞表示此中心與大學不同，大學主要負責課題式研究，但中心是專注特定範疇，而且有資源研究應用創新，希望能向產品研發進發，同時幫助初創公司站穩陣腳，培養人才和就業機會。