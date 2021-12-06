安心出行｜12.9堂食強制掃碼　長者小童、殘疾人士、無家者獲豁免

政府今日（6日）公布「安心出行」的最新安排，由本周四（9日）起，市民到任何食肆堂食，須使用「安心出行」，僅得3類人士包括長者、15歲或以下人士、殘疾人士、無家者獲豁免安排，但他們須填寫指定表格，才可進入處所。



政府將於本周四擴大「安心出行」的使用範圍，包括任何提供堂食的食肆、酒吧／酒館、浴室、派對房間、夜店／夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、郵輪、遊戲機中心、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、美容院及按摩院、會址、體育處所、泳池、酒店及賓館，以及活動場所。

政府指，考慮到帶合理理由的個別人士，未能符合使用「安心出行」的規定。因此豁免三類指定人士，可選擇填妥指定表格進入上述處所，包括

︰1）長者、15歲或以下人士；

2）殘疾人士；

3）其他獲政府或政府授權機構認可的人士，如沒有智能手機的人士，包括無家者。

成年人陪同下無須填表格入食肆

政府的新規定意味A類運作模式將取消，食肆須按B類、C類或D類規定，包括要求員工接受定期檢測或接種疫苗。在上述安排下，B類食肆可提供堂食服務延長1小時，即晚上10時59分為止。

若15歲或以下人士在成年人陪同下，同行者已使用「安心出行」，則無須填表格登記個人資料。

+ 2

顧客如用偽冒「安心出行」 負責人仍有可能不用負刑責

當局重申，如有顧客使用偽冒「安心出行」的程式，當中的違規行為可能涉及顧客的虛假陳述及／或處所負責人沒有盡職檢查。若顧客提供虛假資料須負上刑責，至於資料是否屬虛假陳述，執法人員會判斷。

當局稱，處所負責人有責任確保顧客使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼。在執法人員遇到顧客使用偽冒「安心出行」的程式的情況時，執法人員會因應每件案件的案情，決定是否對處所負責人不作起訴、作口頭警告或刑事起訴。如處所未有違反其他第599F章下發出的指示，而且執法人員亦信納處所負責人已採取一切合理步驟以遵從第599F章中有關確保顧客使用「安心出行」的指示，那麼即使執法人員發現有顧客使用偽冒「安心出行」的程式，執法人員一般不會對處所負責人作出刑事起訴，「如業界已採取一切合理可行措施以符合相關規定，就無需過分憂慮。」