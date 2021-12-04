安心出行｜陳肇始：與食肆負責人開會　指定處所長者兒童或獲豁免

政府早前宣布，12月9日起進入全港食肆須使用安心出行，引起長者和學生擔心沒有手機，難以出外用膳。食衞局局長陳肇始表示，已與食肆負責人開會商討安排，不同政策局亦正商討替代方案，指出現時D類食肆、酒吧等都豁免長者及小朋友使用，會循此方向考慮。



陳肇始說，明白有一些人士可能在使用手機或用「安心出行」時有需要幫助，正商討會否有替代方案，令安心出行的「初心」不會帶來不便。問到會否豁免長者及小朋友使用安心出行，陳肇始說，現時D區食肆、酒吧、卡拉OK等都正要求使用安心出行，長者及小朋友都有現有安排，「我們正循着這方向去考慮」。

現時進入D區食肆，未滿16歲及65歲或以上人士若未能使用安心出行，可以「填紙仔」，但表列處所如酒吧、卡拉OK等，無論年齡均須使用安心出行。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，昨日曾特首林鄭月娥見面，並就使用安心出行溝通，指兒童及青少年的豁免群組年齡或可提高至15歲，方便沒有手機的學生。稻苗學會會長黃傑龍亦指，相信屆時除長者外，殘疾人士、有特殊需要的人士亦或可獲豁免，但暫時仍未有定案。

早前有傳政府有意推「疫苗護照」，要求市民必須先接種新冠疫苗才可以進入食肆或表列處所。黃家和說，政府需時提升接種率，料最快農曆年後才可以實施，期望待接種率達8成才推行。