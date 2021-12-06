方仲賢涉藏10枝鐳射筆　休班警購物巧遇方　指對方看過示範即下單

浸大學生會前會長方仲賢涉嫌管有10枝鐳射筆案續審。控方今午（6日）傳召揭發案件的警員作供，警員稱他當日下班後到鴨寮街購物，聽到鄰店一男一女的對話，從而發現方一口氣購下多枝鐳射筆。該警員亦有叫女子作示範，並見該鐳射筆所射出的光，可把報紙射至燻黑冒煙。



指方看過示範後購10枝鐳射筆

警員黃漢鋒供稱，他在2019年8月6日下班後，與同袍一起到鴨寮街購物，他們在選購皮具時，突聽到鄰店有一男一女在對話，該女子聲稱：「呢枝嘢係藍光嚟架，小心啲用，會射穿野架。」黃探頭一望，發現女子正示範用鐳射光照射報紙，男子回應要10枝，後來他知道該男子正是被告方仲賢(22歲)。

鐳射光數秒內令報紙燻黑冒煙

黃待方離開後再問該女子有關該鐳射筆，該女子同樣拿起報紙作示範，在鐳射光照射下，報紙在4至5秒內燻黑冒煙。他看過後即向上司匯報。

黃稱他的上司到來並嘗試截停方，方即逃跑，他於是上前增援，方仍不停掙扎，他又形容方力氣大，三人都無法捉住方，方亦不停大叫，並引來市民圍觀。

被告方仲賢（22歲，學生）否認於2019年8月6日在深水埗鴨寮街及桂林街一帶，攜有攻擊性武器，即10個能發出鐳射光束的裝置，並在桂林街便利店外抗拒警署警長。方另否認在當日作出妨礙司法公正的作為，即在警員檢取手提電話作為證物前，把電話重新設置。

案件編號：DCCC119/2020