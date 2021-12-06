安心出行│B類食肆料生意挫四成　推外賣折扣留客：多數客係填紙仔

政府今日（6日）公布，市民本周四（9日）起到任何食肆堂食，必須使用「安心出行」，換言之，原本毋須「填紙仔」及使用「安心出行」的A類食肆（限2人一枱及不設晚市堂食）將不復再，B類只准用「安心出行」，但獲延長營業一小時至晚上10時59分。



現時不少B類食肆，食客仍以「填紙仔」方式進入堂食，荃灣一所B類餐廳的老闆阿政表示，預計全面使用安心出行後首星期，最壞打算生意會下降四成，「始終有客人有種堅持，會明白的，但都會預備定客人轉食外賣，可能推出外賣折扣應對。」



「和順記」老闆阿政表示，相信新堂食規定會令食客感到抗拒，會先推出外賣優惠。（梁煥敏攝）

荃灣「和順記」擬提供外賣折扣留客

根據最新安排，除了長者及15歲或以下人士、殘疾人士及「無家者」等外，進入食肆堂食的食客需要使用手機掃描「安心出行」場所二維碼，不能填紙仔作登記。

荃灣「和順記」老闆阿政表示，相信新堂食規定會令食客感到抗拒，為留着客人，會先推出外賣優惠，「始終有客人有種堅持，會明白的，但都會預備定客人轉食外賣，可能推出外賣九折、八折折扣安撫下。」

餐廳現時的外賣及堂食比率，每10個客有2人為外賣，但周四起相信會有變化，「我有超過一半客人係『寫紙仔』，我已經預計少人食飯，外賣客到時可能係三七比、四六比，點都有改變。」阿政又認為，較難適應的相信為年紀大的客人，「大多數會覺得好難操作，對唔正QR code（二維碼）又用唔到，會『躁咗』，其實都好無奈。」他有計劃與員工商討將餐廳改為C餐，便利周五、周末延長營業時間，與B類分別是員工須已至少打一劑疫苗，但每枱食客可多至6人。

政府不會更改現時的罰則，若堂食食客並無使用二維碼被執法人員發現，餐廳有可能被罰款或暫停晚市，阿政顯得無奈，「有時真係無留意有無準確使用二維碼，好多餐廳負責人未必在同一分店逐一要睇有無做到，但就無奈受罰，其實真係為防疫，係要勸籲同鼓勵，下下罰唔太好。」他表示，會學習分辨安心出行程式版面跟「假app」分別，以免雙方受罰，「食環差不多日日查！」

此外，新規例中長者及15歲或以下人士、殘疾人士及「無家者」等，括免使用手機上的「安心出行」流動應用程式。問到如何分辨有關的客人時，阿政說：「如果真係要咁做，為長者同學生推折扣吸客，可能有部份人會願意被查身份證核實，令大家感覺上安心少少，但其實大致都只能有互信，我無權叫人拎身份證出來嘛！」

A類食肆自動變B類 堂食延至晚上11時

政府公布本月9日全面執行使用「安心出行」，考慮到個別人士合理原因，三類指定人士，可選擇填妥指定表格進入上述處所，包括長者、15歲或以下人士；殘疾人士；其他獲政府或政府授權機構認可的人士、沒有智能手機的人士，如無家者等。

新規定下，原本毋須「填紙仔」或使用「安心出行」的A類餐飲運作模式將不再適用，餐飲業務處所須改為按B類、C類或D類模式運作，當中B類將不再接受「填紙仔」，必須使用安心出行，但堂食時間將准延長一小時至晚上10時59分。