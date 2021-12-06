10男女涉荃葵青遊行非法集結　多名被告站在前線　警掃蕩時被捕

前年8月「荃葵青大遊行」後，深水埗警署一帶出現衝突，10名男女被指涉參與非法集結被捕。其中一名曾站示威者前線的男子今日（6日）認罪，其餘9人則否認控罪受審，控方開案陳詞提及，當晚發生3次非法集結，而其中有多名被告被拍到站在前線，而所有被告均在警方掃蕩期間被捕。



10名被告為：17歲葉姓男生、林嘉豐（36歲，無業）、林浩廷（28歲，測量員）、林易津（25歲，地盤工人）、韓紫彤（23歲，無業）、吳南海（20歲，侍應）、黃澤鋒（21歲，學生）、唐恒輝（23歲，學生）、龔漢文（23歲，港鐵技工）和盧宇柏（19歲，學生）。

所有人被控同一項非法集結罪，17歲葉姓男生再被控另一項非法集結，而第六被告吳南海承認非法集結罪。

有示威者向警員射鐳射光

控方開案陳詞指，2019年8月25日，有示威者在深水埗一帶聚集，一共發生了3次非法集結，17歲葉姓男生涉及當晚兩次的非法集結，其中一次他被指在欽洲街與福華街交界徘徊及逗留，亦與用鐳射光照警員的示威者集結在一起，亦曾舉起左手企圖指示行駛中的車輛。另外一次，他被指在西九龍中心外的欽洲街，站在示威者前線。

有示威者高叫針對警員口號

其中4名被告亦被拍到站在示威者中，有人曾叫「亞sir你支黑旗唔見咗呀？」所有被告後來均在掃蕩行動中被捕。

針對第六被告吳南海的案情則指，他在非法集結期間，站在示威者前線，而示威者當時正高呼針對警員侮辱性及挑釁性的字句。

案件編號：DCCC 386/2020