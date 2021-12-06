4男女涉串謀刑毀輕鐵站　夜半遭截獲　揭早一晚曾論如何破壞設施

警方於前年9月在屯門截查一輛私家車時，發現車內3男藏有鐵鎚、螺絲批、面罩，及印有警員資料的A4紙等物，查看行車紀錄儀後，疑他們與另外一名女子意圖刑毀輕鐵站，控以4人串謀刑事損壞罪。案件今（6日）在區域法院開審，控方指據涉案車輛的錄影片段，4人在被捕前一日深夜曾提及破壞輕鐵站的設施的方法，又曾沿着輕鐵站駕駛，似在尋找閉路電視未有覆蓋的地方。



四名被告：李鈞浩（24歲，眼鏡店店主）、張溱煒（24歲，網球教練）、李懷恩（23歲，市場行政人員）及莊詩慧（25歲，女製圖師），同被控一項串謀刑事損壞罪，指他們在2019年9月5日，於香港串謀損壞屬香港鐵路有限公司的財產，即輕鐵站設施。

3男被告遭截停表現緊張

開案陳詞指，當日凌晨接近2時，有警員乘警車在屯門湖山路一帶巡邏時，發現有一輛私家車形跡可疑。當時首3名被告均在車上，被截停時均表現緊張，警員遂懷疑其管有非法物品。

背包內有鴨嘴帽螺絲批等

警方在首被告李鈞浩的背囊內發現一頂黑色鴨嘴帽、裝有鐵鏈，螺絲批，扳手和鉗的塑膠袋、一副透明眼罩，一對手套，一個3M口罩連濾咀，一個打火機等物。另在張手持一個文件夾內，發現3張印有三位警員個人資料的A4紙。至於在李懷恩的背囊內則發現一對手袖，兩個頭套，兩副眼罩，和兩對手套等。警方其後以「藏有工具可作非法用途罪」拘捕3人。

早一晚曾討論破壞輕鐵設施

另據涉案行車紀錄儀，片段顯示案發前一日的深夜，四名被告均在車上，論及對輕鐵的監控攝像鏡頭、出入閘機和售票機等設施造成破壞的方法。司機當時又似乎沿着輕鐵站駕駛，以尋找閉路電視未有覆蓋的地方。

警方事後檢驗李懷恩及李鈞浩的手機，發現一個名為「Yes T-切勿圍爐取暖 大家都係鍵盤戰士」的WhatsApp 群組。莊曾要求群內成員提供警員的資料，表示會在晚上將這些資料貼在街上，並邀請成員加入她貼警員的個人資料，及破壞港鐵，其餘被告均表示他們將加入。

案件編號：DCCC720/2020