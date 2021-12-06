保良局嬰兒組、寶血幼稚園及李寶椿爆上呼吸道感染　69人中招

衞生署衞生防護中心今日（6日）調查3宗上呼吸道感染爆發個案，分別涉及銅鑼灣保良局嬰兒組、跑馬地寶血幼稚園及沙田李寶椿聯合世界書院，共69名學生發病，年齡介乎5個月大至20歲，當中保良局嬰兒組有10名學童須入院治療，尚有3人留醫。衞生署呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。



位於銅鑼灣的保良局嬰兒組爆發上呼吸道感染。

首宗個案發生在銅鑼灣保良局嬰兒組，涉及12男、8女共20人，年齡介乎5至28個月大；最早於11月20日發病，出現發燒、咳嗽和流鼻水徵狀。全部院童已經求醫；當中10人須入院接受治療，其中7人已出院，全部情況穩定。

寶血幼稚園（學校網頁圖片）

第二宗為跑馬地寶血幼稚園，涉及11男、12女學童共23人，年齡介乎3至4歲；最早於11月25日發病，出現發燒、咳嗽和流鼻水徵狀，當中21人已求醫，全部情況穩定，毋需入院。

香港李寶椿聯合世界書院。（學校網頁擷圖）

第三宗在沙田李寶椿聯合世界書院，涉及4男、22女共26人，年齡介乎16至20歲，最早於11月29日發病，出現咳嗽、喉嚨痛和流鼻水徵狀。他們當中4人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院。

衞生防護中心人員已向上述3間學校提供有關預防呼吸道感染的建議，並接受醫學監察。由於上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，跑馬地寶血幼稚園及沙田李寶椿聯合世界書院已分別於上月29日和本月2日納入強制檢測公告，並停課至少5日以清潔；衞生防護中心亦已直接向銅鑼灣保良局嬰兒組提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。