救世軍中原慈善基金幼稚園爆發上呼吸道感染　20學童中招兩人入院

再有幼稚園爆發上呼吸道感染，涉及大圍美田邨救世軍中原慈善基金幼稚園，有20名學童，包括9男11女，年齡介乎2至7歲，出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水，有兩人須入院，其中一人治療後出院，全部情況穩定。
有關學校於11月12日被納入強制檢測公告，已排除感染新冠肺炎的可能性，並已停課5日清潔。
中心指，該校有9男11女爆發上呼吸道感染，介乎2至7歲，自11月7日起先後出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水，已有15人1求醫，當中兩人須入院，其中一人經治療後出院，全部情況穩定。
中心人員已向該校提供有關預防呼吸道感染的建議，而學校正接受醫學監察。早前學校已納入強制檢測公告，並已停課至少五日以進行清潔及執行強制檢測公告。
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