私人居屋｜新世界擬五折賣資助房屋　劉勵超：選址絕不涉濕地

新世界發展成立的社企「新世界建好生活」，推出首項私人資助房屋項目試點計劃，擬在新界西發展300伙私人資助房屋項目，其以巿價5至6折出售。

現時新世界只交代地皮位於新界西。「新世界建好生活」諮詢委員會委員、地政總署前署長劉勵超今日（7日）在電台節目中表示，選址位處成熟社區內，而且交通方便，又強調絕不涉及濕地或生態環境敏感的地方。



「新世界建好生活」諮詢委員劉勵超。（孔繁栩攝）

劉勵超表示，地皮位於新界西，但不會「山旮旯」及無基建，又形容位於「相當成熟嘅社區裡面」，而且交通方便。對於社會有聲音擔心選址位處濕地，劉勵超稱：「絕不涉及濕地，或者生態環境敏感嘅地方。」

此外，有人質疑選址與其他私人發展項目有關，憂慮借此要用公牟興建基建配套，他稱屬「誤會」，重申地皮位於成熟的社區內，故已存在基本配套，「唔會話發展商借項目方便其他發展項目，呢個唔成立。」

他強調，至今仍要與政府商討補地價的問題，故不會交代選址，又強調不會有納米單位。

毋須擔心做「開荒牛」

「新世界建好生活」諮詢委員會委員何鉅業亦在另一電台節目中指，暫不能交代地皮位置，因尚有待與政府商討，同時要處理規劃及土地程序。不過他重申，地皮位於新界西，但並無配套問題，且具可達性及宜居性，屆時居民不用擔心做「開荒牛」，雖然未必位於市中心，但現已有道路及城市基本配套。

被問及項目會否幫助發展商開發附近更多土地，何鉅業說，不少發展商都有「做好事的心」，認為該地皮並非「引旨」於附近做更大規模的其他發展，又稱是次計劃的成本比一般居屋稍高。