方仲賢涉藏10鐳射筆　求阻人見方未受理　警員稱醫護反叫他在外守

浸大學生會前會長方仲賢涉嫌管有10枝鐳射筆案續審。巧遇方仲賢購買鐳射筆的警員今日（7日）續作供，他稱方當日後來不適送院，他發現方在救護車上曾在電話打開「一般」的頁面，他即阻止方繼續使用電話。至方被送到急症室，有一男一女進入了方的診格，他曾著醫護制止該對男女入內，醫護人員未有理會，反提醒他需在診格外等候。至他檢取得方的電話時，發現電話內並無sim卡。



被告方仲賢（23歲，學生）否認於2019年8月6日在深水埗鴨寮街及桂林街一帶，攜有攻擊性武器，即10個能發出鐳射光束的裝置，並在桂林街便利店外抗拒警署警長。方另否認在當日作出妨礙司法公正的作為，即在警員檢取手提電話作為證物前，把電話重新設置。

警員黃漢鋒的主要供詞。(詳看下圖)

被告被捕時擾釀稱不適

警員黃漢鋒繼續作供，他指事件在現場擾釀一段時間後，被告突然不適坐地，由於當時被告已是被捕人士，所以他一同登上救護車，押送被告到醫院。

他續指，被告在救護車上，曾使用電話並打開「一般」的頁面，當時他即提醒被告電話將被檢取作證物，著他關機，被告便關機及收好電話。

醫護提醒他要在診格外守候

他提及，被告在急症室時，曾有一男一女進入診格，他要求醫護著兩人出來，醫護未有理會，並提醒他只能在診格外看守。

被告被送往病房後，他在其律師在場下，檢取被告的電話，但卻發現手機內沒sim卡，他就此向被告詢問，但被告卻沒有回應。他指對事件記憶深刻，因為他在事後被起底，而他被偷拍的背景正是在急症室內。

被告並非目標人物

黃在盤問下重申，當日只是在鴨寮街偶遇被告，而他非「目標人物」，又稱因應當時的社會狀況，不少同僚執勤時遭鐳射筆所傷，所以才會留意到被告買鐳射筆。

辯方質疑，為何有警員測試過鐳射筆，知道鐳射筆無法使用，但警長最終卻拘捕了被告？黃則指「用唔到唔代表唔犯法」，又指進行拘捕是警長的決定。

聆訊午續。

案件編號：DCCC 1119/2020