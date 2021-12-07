新冠肺炎｜今增5宗輸入　美國抵港28歲女子打三針仍染變種病毒

衞生防護中心今日(7日)公佈新增5宗輸入個案，其中4人感染L452R變種病毒，全部人均接種復必泰或科興疫苗，其中一人已在美國打第三針，另44歲由巴基斯坦抵港男患者，抵港當日出現流鼻水等病徵，其餘四人並無病徵。另外，今日初步確診少於5宗。



衞生防護中心正調查5宗新增輸入個案，至今本港個案累計12472宗，過去十四天累計報告62輸入個案。

新增個案中四宗涉及變種病毒株感染，其餘一宗檢測結果待定。個案涉及三男兩女，年齡28至62歲，全部由A組指明地區（高風險）抵港。個案12477為62歲男子，已接種兩針科興疫苗，11月29日乘搭QR818由西班牙抵港，是早前輸入個案12444的密切接觸者，其後於竹篙灣檢疫中心確診，其餘四宗個案患者均是在機場檢測時結果呈陽性。

本港今日新增5宗輸入個案。（資料圖片/余俊亮攝）

個案12473為28歲女士，12月5日乘搭CX845由美國抵港，她於4月、5月及11月底曾在美國接種三針復必泰，仍感染L452R變種病毒，但無出現病徵。

個案12474為28歲男子，已在港接種兩針復必泰，沒有病徵，12月5日乘搭AY101由瑞士抵港，已接種兩針復必泰。另外，個案12475為44歲男子，已打兩針復必泰，他12月5日乘搭TK083由巴基斯坦抵港，當日出現流鼻水等病徵。

個案12476為44歲女士，12月5日乘搭AI1314由尼泊爾抵港，曾港接種兩針復必泰，並無病徵。

另外，中心亦提醒跑馬地山村道50-52號匯文樓的指明人士，須於明日(8日)遵從強制檢測公告進行檢測。