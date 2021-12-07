H&M旗下MONKI擬兩周內結束全港門市　全盛時港九各區均設分店

近年不少歐洲在港「插旗」的時裝品牌改變經營模式，其中，租用銅鑼灣「舖王」的美國品牌「Forever 21」破產撒出香港後，屬瑞典時裝品牌H&M旗下的MONKI，於兩星期後結束荃灣最後一家分店後，將會全線結束該品牌在香港的市場。有分店職員表示，未來顧客若要購買該品牌的產品，只能於內地「天貓」平台或專頁訂購，但要付上郵費，《香港01》已向其母公司H&M查詢。



屬瑞典時裝品牌H&M旗下的MONKI於兩星期後結束荃灣分店後，將會全線結束香港市場。（梁煥敏攝）

H&M Group旗下有「H&M」、「COS」、「MONKI」、「& Other Stories」4個品牌，其中MONKI主打年輕市場，高峰期於本港設有4間分店，分別於銅鑼灣皇室堡、尖沙咀加連威老道、旺角朗豪坊及荃灣的荃灣廣場，2019年起，其中兩所分店相繼結束，位於尖沙咀信基商業中心地下至1樓，2013年以月租66.5萬租用地下及一樓逾5000呎面積舖位，2019年結束。

部份員工可轉至H&M其他品牌分店工作

旺角分店於今年10月結束後，荃灣分店今日亦大減價三折、五折速銷，有職員表示，這家最後一家分店於兩個星期後結束營運，同事可選擇到H&M group另外兩個品牌分店工作，「公司之前乜都無講，但旺角分店咁賺錢都結業，大家都心知不妙，點會咁多成本run(營運) 一間店，只係唔知咁快到呢間（荃灣店）。」

事實上，歐、美速食時裝品牌近年相繼宣布裁員、縮減分店規模及棄租，H&M過去一年多已先後關閉在港4間門市，2014年以900萬元高價搶租的旺角家樂坊巨舖，最終於2020年9月放棄續租，今年起由美國球鞋連鎖商Foot Locker及日式超市AEON進駐。