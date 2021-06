凱特平價H&M造型打疫苗　衣著貼地愛ZARA姊妹品牌　一穿瞬間斷貨?

撰文: 程佩敏 最後更新日期: 2021-06-12 13:00

【英國王室/凱特/新冠疫苗】英國劍橋公爵夫人凱特(Kate Middleton)向來形象高貴,日前官方IG釋出凱特接種第一劑新冠疫苗的照片,卻意外令人將焦點放於其親民穿搭;當日凱特所穿的H&M上衣以及& Other Stories牛仔褲詢問度大增,凱特向來喜愛以平價衣物作穿搭,卻穿出時尚感,一點也不失體!

【英國王室|凱特穿搭】英國劍橋公爵夫人凱特(Kate Middleton)以平價H&M造型示人,接種第一劑新冠疫苗。(dukeandduchessofcambridge@Instagram)

凱特接種疫苗 H&M親民造型意外讓人錯重點?

凱特日前在倫敦科學博物館接種第一劑新冠肺炎疫苗與其造型與平日斯文裙裝有所不同,凱特當日以白色上衣搭配牛仔褲造型相當休閒輕鬆,服裝並不是出自於高端品牌,反而與過往一樣選擇親民的快時尚品牌。凱特身穿的上衣來自H&M,將原先為露肩剪裁設計當成短袖穿著,造型不但更貼合場合,亦省去注射疫苗時捲起袖子的麻煩。不過凱特所穿的上衣為H&M的舊款式,官方網民已下架,約售USD$35(約HK$272)。

凱特曾穿H&M姊妹品牌& Other Stories連身裙令銷量大增

凱特接種疫苗時所穿的牛仔褲出自於H&M集團旗下品牌& Other Stories,售£65(約HK$714)。& Other Stories價位方面約在£27至£169的價位之間(約HK$297至HK$1,856),比同集團品牌Monki、COS等售價更昂貴,但& Other Stories較為著重簡約細節的設計以及材質質量,而且貨品包括服裝、鞋履、首飾、手袋、內衣、美妝品,十分多元化。2019年,凱特也曾穿上品牌一條碎花膝下連身裙到訪RHS皇家園藝學會自然花園,胸前帶Ruffles細節設計為裙款加分,亦讓裙款於過後在網店與實體店快速售罄斷貨,公爵夫人的帶貨能力果然相當厲害。

凱特帶貨能力向來驚人,圖中的裙款曝光後即快速售罄斷貨,(theroyalfamily@Instagram)

ZARA也是凱特摯愛 快時尚平價衫也能穿出時尚感

然而,凱特一向喜愛入手ZARA及其姊妹品牌Massimo Dutti與H&M集團旗下& Other Stories的服裝,以平價衣物作穿搭一點也不失體,亦吸引不少女生追捧。ZARA姊妹品牌Massimo Dutti設計簡約俐落,著重剪裁輪廓,出品多為白色、卡其色等長青顏色,甚少看到鮮艷色彩。其中一次,凱特就以Massimo Dutti闊褲搭配意大利品牌Superga小白鞋,引起關注。

