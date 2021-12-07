Omicron｜時代基因檢測方法或現假陰性　被政府剔出認可名單

變種病毒Omicron肆虐全球，衞生署今（7日）表示，時代基因檢測中心的測試，僅針對突蛋白基因中的兩個標靶，可能會出現「假陰性」，「走漏」Omicron個案，因此宣布暫時將其從認可檢測機構名單中剔除。

時代基因檢測中心表示，正主動聯絡並安排過去兩星期曾使用該機構檢測服務的人士，到另一間認可檢測機構重新檢測。衞生署強調，時代基因檢測並沒有為機場、檢疫中心或指定檢疫酒店提供檢測服務，對本港疫情影響輕微，已建議對方採用更準確的檢測方法取代現有平台。



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衞生署表示，Omicron具有多種刺突蛋白基因變異，若檢測機構僅使用單一聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測平台，其中的刺突蛋白基因標靶可能無法被測出，便會出現「走漏」個案，公共衞生化驗服務處因此向本港的認可檢測機構主動調查。

時代基因測試僅針對基因中兩個標靶 或會「走漏」Omicron個案

調查發現，時代基因檢測唯一採用的檢測平台「The Linea COVID-19 v1.0 kit」，僅針對測試刺突蛋白基因中的兩個標靶，在檢測Omicron時或會有誤差，出現「假陰性」結果。

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衞生署表示，在時代基因檢測引入其他檢測平台，並獲署方核實其檢測能力前，已暫時將之從認可檢測機構名單中剔除，強調已建議該機構引入其他檢測平台，以取代現有的平台來有效檢測可能出現的Omicron。

時代基因正安排過去兩周曾用其檢測人士 到另機構重新檢測

時代基因檢測中心亦正主動聯絡，並安排過去兩星期曾使用其檢測服務的人士，到另一間認可檢測機構重新檢測。

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衞生署：相信對本港整體檢測能力影響輕微

衞生署強調，時代基因檢測並沒有為機場、檢疫中心或指定檢疫酒店提供檢測服務，其客戶主要為個別機構或一般市民，而本地社區暫無涉及Omicron的個案，而其檢測平台亦不影響檢測其他變種病毒的能力，相信有關發現對本港的整體檢測能力影響輕微。

衞生署又解釋，現時本港市場正採用逾50款新冠病毒檢測平台，若檢測機構採用以超過一個非刺突蛋白基因為標靶的檢測平台，檢測帶有Omicron的個案，出現誤差的機會便可大大減低。而現行名單的醫療檢測機構均符合衞生署的外部質量評估計劃及具備相關的實驗所認證資格，署方已核實名單上其餘醫療檢測機構均採用包含非刺突蛋白基因為標靶的檢測平台。

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