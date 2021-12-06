強制檢測學校｜8校爆上呼吸道感染上榜　曾到訪人士最遲周三檢測

新冠肺炎肆虐，食物及衞生局今晚（6日）公布強制檢測公告，本港8間學校因爆發上呼吸道感染，或流感樣疾病個案，被納入強制檢測公告，任何在上月23日至本月6日期間，曾身處沙田廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園、葵涌香港聖公會聖尼哥拉幼兒學校、黃大仙香港小童群益會樂緻幼兒園暨幼稚園（黃大仙）、大角咀啟文幼稚園暨幼兒園、九龍城港青基信幼兒學校（農圃道）、觀塘基督教聯合醫務協會幼兒學校、香港仔聖文嘉中英文幼稚園（華貴邨）及青衣天主教聖多默幼稚園人士，須於本周三（8日）或之前接受強檢。



食衞局指出，由於上呼吸道感染及流感樣疾病個案病徵與新冠肺炎相似，任何在11月 23 日至12月6日曾身處以下學校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於本周三或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於本周五（10 日）或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶：

(1)香港新界沙田廣林苑興林閣地下廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園

(2)香港新界葵涌大窩口社區中心6樓香港聖公會聖尼哥拉幼兒學校

(3)香港九龍黃大仙黃大仙上邨達善樓地下香港小童群益會樂緻幼兒園暨幼稚園（黃大仙）

(4)香港九龍大角咀港灣豪庭廣場地下G65-70號鋪啟文幼稚園暨幼兒園

(5)香港九龍九龍城農圃道11號帝庭豪園地下（部份）港青基信幼兒學校（農圃道）

(6)香港九龍觀塘協和街130號基督教聯合醫院J座1樓基督教聯合醫務協會幼兒學校

(7)香港香港仔華貴道3號華貴邨第五座華賢樓地下聖文嘉中英文幼稚園（華貴邨）

(8)香港新界青衣青綠街5號天主教聖多默幼稚園

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