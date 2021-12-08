浸大全港首個遊戲設計與動畫課程　名額20人：唔好鍾意打機就報名

浸大電影學院將於2022年9月開辦全港首個「遊戲設計與動畫主修」課程，貫穿遊戲設計和電腦動畫兩大重點，成為全港首間系統地推出「遊戲設計與動畫」作為主修課程的大學。

遊戲設計與動畫主修課程主任李啟華提到遊戲業發展蓬勃，加上「元宇宙」（Metaverse）概念興起，數碼遊戲將成為全球趨勢：「香港再唔做就落後。」李強調，課程不是教打機，形容遊戲製作與玩遊戲是兩個世界：「唔好因為鍾意打機就報。」他預計課程競爭大，提醒申請人在申請書中表現興趣及堅定態度，提高獲取錄機會。



該個全港首個「遊戲設計與動畫主修」課程將取代浸大電影學院代原有的「傳理學學士-電影主修-動畫及媒體藝術專修」。李啟華提到，全球商業及非娛樂遊戲發展蓬勃，配合政府推動「藝術科技」，開辦「遊戲設計與動畫主修課程」，培養有遊戲設計思維及能以動畫故事作溝通的人才。

培養能以數碼媒體創作遊戲和故事人才

課程將貫穿遊戲設計及電腦動畫，教導繪圖、動畫敍事及編程、遊戲設計及動畫的數學概念等知識，以培養能以數碼媒體創作遊戲和故事的人才，例如運用人工智能物理學的模擬功能，把真實環境「重現」於三維沉浸式虛擬世界，打造逼真甚至超越現實的體驗。

元宇宙概念興起 課程應用層面廣泛不僅限於娛樂

李啟華又提到Facebook早前宣布發展的「元宇宙」虛擬世界，讓不同空間的用戶可一同工作、學習等，反映數碼遊戲行業將成為趨勢；另外，數碼遊戲亦不限於娛樂用途，例如商戶推廣新產品、博物館展品介紹、教育機構輔助教學等，不同行業都需要相關人才。

李啟華提到遊戲業發展蓬勃，加上Facebook早前宣布聚焦發展「元宇宙」：「香港再唔做就落後。」(馬煒傑攝)

嘆香港對遊戲觀念轉得太慢 李啟華：再唔做就落後

李啟華亦指出，外國不少院校早已有遊戲設計相關主修，「香港再唔做就落後」，慨嘆各地的風氣都正在轉變，唯香港觀念仍轉得太慢，仍有不少人聽到遊戲已覺得不務正業，「好多人仲講緊畢業要做四個師（建築師、醫師、律師及會計師）」，但隨著風氣轉變，培養創作力比起訓練崗位上的工人更有競爭力，亦更重要。

外國不少院校早有遊戲設計相關主修，香港再唔做就落後，雖然各地風氣正在轉變，但香港觀念轉得太慢，仲有唔少人聽到遊戲已覺得係不務正業。 浸大遊戲設計與動畫主修課程主任李啟華

強調課程並非教打機：打機同整game係兩個世界

「遊戲設計與動畫主修」課程明年9月開學，採用主修課程收生模式，收生20人，申請人須遞交與專業相關作品集，以展現創意、視覺與設計能力，以及動畫及遊戲設計的潛能，並需提交申請信闡述選讀的意和及原因。李啟華強調，課程並非「教打機」或「鼓勵打機」，提醒學生不要因喜歡遊戲而選修，「鍾意打機同整game兩個世界。」