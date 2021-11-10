青年貧窮志不窮　一周兼兩職為慳錢捱頹飯　浸大女生：困難眨眼過

疫情下本港貧窮人口新高，青年貧窮人口在政府政策介入前亦創新高，達143,600人。正在浸會大學讀三年級的王小姐常常為錢感焦慮，她與母親及妹妹一起住在100呎劏房，姐妹學費及一家人生活開支，除了靠Grant Loan，為了幫補生活，她周末兩日都在麵包店兼職，一日工作8至10小時，平日則會抽1至2小時為中學生補習：「要好慳，喺學校只敢食最平嘅頹飯，或者索性少出街，喺屋企食。」

這樣的困頓她已體會多年，3年前她與妹妹備考DSE，本身居住相對闊落的天台屋遭遇臨時清拆，匆忙下搬入現時的劏房，不僅地方逼仄，連建築安全都令她擔心。她說環境艱苦，但心裡相信讀書是她們改變現狀唯一方法：「當然依家見到失業率咁高，未出社會已經孭政府債，所以都會擔心畢業搵唔到工。」不過她性格堅毅，對於像她一樣的基層學生，她鼓勵說秘訣就是堅持：「堅持下去，困難其實眨眼就過。」



劏房墻壁亦因為早前的颱風山竹吹襲，出現了巨大的裂縫，現時勉強用鐵枝支撐。（受訪者提供）

去年青年貧窮人口143,600人 有紀錄以來最高

最新數據顯示，2020年，青年貧窮人口及貧窮率（所有選定政策介入前）分別為143,600 人及15.6%，明顯較2019年數字高，亦是2009年有紀錄以來新高。

備考DSE被迫遷 母女三人困100呎劏房

和妹妹一齊準備DSE時，王小姐正住在一間天台屋內，地方還算闊落，溫書也算安心。天有不測風雲，業主突然通知天台屋需要臨時清拆，一家人極其狼狽搬入了附近的一間劏房。100呎的劏房被分為內外兩間，王小姐和妹妹住廳，而母親則住臥室。

這5200元的租金令一家人壓力倍增，而房子也不甚理想，不僅更顯逼仄，樓下的車房不時發出巨大的聲響，令她難以集中精神溫書，而且牆壁亦因為年前颱風山竹吹襲，出現巨大的裂縫，現時勉強用鐵枝支撐：「當時搬得好急，好多細節睇唔到，又要捱貴租，環境反而更差。」

幫人補習做樓面：羨慕同學不會憂慮無錢交租

升讀浸大後，王小姐向除專上課程學生資助計劃的貸款及資助，亦要做兼職幫補。最初是幫中學生補課，後來因為疫情不允許面授因只能另尋其他兼職：「因為星期一至五都有堂，好多兼職唔會比你1、2個鐘頭咁返。」

現時，她周末兩日都在麵包店做樓面，一次要企足8至10小時，而平日裡她也會每天抽1、2個小時幫人補習：「每星期大約兼職30個小時以上，咁樣先可以頂住個生活開支。」

為了節省金錢，王小姐在學校餐廳一直只敢點最便宜的17元特價套餐：「日日食頹飯，一係返屋企食，避免喺街食。」比起正常家庭的同齡人，她也覺得過得辛苦：「有時都好羨慕啊，有啲同學根本不用擔心食唔到飯，亦都唔會驚自己交唔起租。」

日日食頹飯，一係返屋企食，避免喺街食。有時都好羨慕啊，有啲同學根本不用擔心食唔到飯，亦都唔會驚自己交唔起租。 浸會大學讀三年級生王小姐

王小姐向同樣屬於的基層人士及小朋友寄語：好多困難堅持一下，眨眼就會過。（資料圖片）

歎被政府遺忘 寄語同路人：堅持一下困難眨眼過

現時已經大學三年級，明年即將畢業的她心裡仍有不少忐忑，「我同阿妹還未出社會，已經欠下20萬以上的債務。而家個就業市場環境也不太好，好擔心畢業後無法搵到嘢做。我少少覺得政府好像忘記咗我哋。」

我同阿妹未出社會，已經欠下20萬以上債務，依家個就業市場環境不太好，好擔心畢業後無法搵到嘢做，少少覺得政府好像忘記咗我哋。 浸會大學讀三年級生王小姐

回想起過去的日子，她承認十分艱苦，一直努力讀書也是因為知道對於自己這種基層出身的人來說，讀書才是改變現狀的唯一方法。對於同樣屬於基層子女，她亦有鼓勵說話想講，「我覺得大家都可以堅持，好多困難堅持一下，眨眼就會過。」