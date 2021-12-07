安心出行｜無家者豁免嘟碼入食肆需袋一封信　社協冀盡快展開登記

所有食肆本周四（9日）起須用安心出行，15歲以下、長者、殘疾人士及獲認可人士可填表格代替。據了解，政府今日（7日）將向相關社福及服務機構發放豁免證明書式樣，如無家者等獲認可人士，周四起如要豁免入食肆嘟碼，需隨身帶該封證明書信件，再向食肆及指明處所負責人展示。

社區組織協會社區組織幹事吳衛東稱，社協約有400名服務對象為無家者，當中約100人較有迫切需要進入食肆但又無智能手機，當收到政府正式豁免證明書信件，就會安排外展行動向無家者作登記及發出證明書，最快希望今晚能展開登記程序。至於能否趕及新措施實施首日派發，則需視乎收到政府正式豁免證明書信件的時間。



政府昨公布除65歲或以上、15歲或以下及殘疾人士外，其他獲政府或政府授權機構認可的人士亦可填表格代替掃安心出行進入餐飲處所或表列處所。

4間機構跟進發放豁免證明書安排

據了解，政府已聯絡4間機構跟進發放豁免證明書安排，由相關「政府授權機構」向有需要人士、暫時主要為無家者發出證明書，他們需持證明書到食肆。至於其他有需要人士，例如貧困基層申請時，有關機構可否批出豁免證明書仍有待政府確認。

社協：約100名無家者較有迫切需要

社區組織協會社區組織幹事吳衛東表示，截至今日上午仍未收到豁免證明書正本，而機構已準備就緒，一收到豁免證明書正本即主動接觸無家者，盡快簽出證明。

他指，評估後約有100名無家者較有迫切需要，希望政府今、明兩天內，可提供豁免證明書，令社福機構能趕及在新措施生效前簽出證明書：「審批程序唔會太複雜，都係本身服務緊嘅朋友，一定唔會濫發，如果有其他基層申請（非無家者），我哋都樂意幫，但未知係咪有權審批。」

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食物環境衞生署副署長(環境衞生)黃淑嫻今日在電台節目中指，無家者等沒有智能手機的人將納入第三類的獲豁免人士，他們同樣可繼續「填紙仔」替代使用安心出行。至於第二類的殘疾人士，黃淑嫻強調無論是否持有《殘疾人士登記證》，都可豁免使用安心出行，倘若殘疾人士並無持證，處所業界可按「常理」處理個案。被問及聽障等殘疾人士難以辦識，她稱員工可提醒有關人士，若有人假冒殘疾人士，則可尋求協助，例如報警。