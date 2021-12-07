安心出行｜食環署向無家者發豁免證明書　餐廳獲發凸字膠套助盲人

政府昨日宣布，市民本周四（9日）起到任何食肆堂食，必須使用「安心出行」。食物環境衞生署副署長(環境衞生)黃淑嫻今日（7日）在電台節目中指，日後無家者等無智能手機人士，可繼續「填紙仔」並豁免使用安心出行，政府已向提供相關服務的機構跟進，機構會盡快向有關人士發出證明書，屆時可出示證明書予處所負責人。

此外，為方便視障人士，創新及科技局及資科辦會製作凸字膠套，可將處所的安心出行二維碼海報放入膠套內，以識別位置掃瞄。



政府公布在本周四起，市民進入食肆堂食時必須使用「安心出行」，只有3類獲豁免的指定人士才可以繼續「填紙仔」，包括65 歲或以上或 15 歲或以下的人士、殘疾人士、或其他獲政府或政府授權機構認可的人士。

會向無家者等人士發出證明文件

黃淑嫻說，無家者等沒有智能手機的人，當局會將他們納入第三類的獲豁免人士，他們同樣可繼續「填紙仔」替代使用安心出行。她指，政府已向關注無家者的服務機構跟進，並即將落實安排，由機構盡快向有關人士發出證明書，屆時持有證明書的人士，可出示證明書予處所負責人。

至於第二類的殘疾人士，黃淑嫻強調無論是否持有《殘疾人士登記證》，都可豁免使用安心出行，倘若殘疾人士並無持證，處所業界可按「常理」處理個案。被問及聽障等殘疾人士難以辦識，她稱員工可提醒有關人士，若有人假冒殘疾人士，則可尋求協助，例如報警。

下周分批寄出凸字膠套

黃淑嫻又說，為方便視障人士，日後可向非政府機構提供「填紙仔」的範本，他們出發前可先填寫表格，同時創新及科技局及資科辦會製作凸字膠套，可將處所的安心出行二維碼海報放入膠套內，以識別位置掃瞄。

她表示，政府會向曾申請安心出行二維碼的餐飲處所發電郵，了解他們是否需要膠套，希望下周起可分批寄出，同時會向視障人士派發凸字膠套。

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另外，部份高中生已超出15歲的獲豁免年齡，而他們上學未必可攜帶手機，甚至未必擁有智能電話，被問及他們會否屬於「認可人士」而獲豁免，黃淑嫻表示，過去在C及D類食肆都使用相關安排，經過7個多個月經驗，未見有特別困難。

不過，日後將會失去A類食肆，B類食肆亦規定要使用安心出行，黃淑嫻回應指，會觀察實踐經驗，又稱過去聽到不少聲音及意見，政府會一直留意，將來有需要時會適時處理。