強制檢測｜非洲入境男子檢疫後一周光顧8食肆　周一檢測初確診

衞生防護中心晚上（7日）公布，正調查一宗外地確診懷疑復陽個案，涉及一名61歲男病人，於11月16日從非洲加納返港，完成14日強制檢疫後，搬入尖沙咀君怡酒店居住，昨日（6日）強制檢測樣本呈陽性。他在潛伏期內曾光顧油尖旺及中環8間食肆，包括旺角百好名宴、 中環怡和大廈BaseHall、尖沙咀永年士多、旺角新澳餐室、尖沙咀紅茶等，共有11處地方列入強制檢測公告。

另外，有三間幼稚園由爆發上呼吸道感染及或流感樣疾病個案，被納入強制檢測公告。



▼12月7日強制檢測公告▼



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完成14日「疫監」回社區始檢測陽性 帶變種病毒

根據強制檢測公告，該名一名61歲男病人，於11月16日乘搭航班QR818，從加納經中東卡塔爾抵港，抵港時在臨時樣本採集中心的檢測結果呈陰性。他入住荃灣香港遠東絲麗酒店檢疫酒店，期間四次檢測結果均呈陰性。

衞生防護中心指，病人沒有出現病徵，11月30日完成強制檢疫後入住尖沙咀君怡酒店。他昨（6日）根據規定進行強制檢測，結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，沒有帶有N501Y及E484K變異基因，但病毒量低，Ct值大於30。

從非洲加納抵港的初敐診61歲男子，在指定檢疫酒店完成14日隔離後，搬到尖沙咀君怡酒店居住，周一檢測呈陽性。 （資料圖片／盧翊銘攝）

患者已打兩劑國藥 9月加納曾確診

他於5月18日及6月17日於內地接種兩劑國藥疫苗。中心的初步調查資料顯示，該名病人今年9月曾於加納確診，檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，中心認為該個案與復陽個案吻合。

潛伏期曾到佐敦裕華國貨及灣仔入境事務大樓

患者潛伏期內曾到訪的11處地方列入強制檢測公告，除了住所君怡酒店、灣仔入境事務大樓七樓及佐敦裕華國貨外，另包括8間食肆：旺角百好名宴、旺角稻香漁港市集、旺角新澳餐室 、中環怡和大廈BaseHall、尖沙咀永年士多、尖沙咀紅茶、尖沙咀The ONE東海薈．拉斐特、黃埔花園祥榮餐廳。

根據衞生署曾在海外地區逗留的人士入境檢疫安排，加納在12月5日之前為中風險B組指明地區，已接種疫苗的香港居民及非香港居民入境後，只需於指定檢疫酒店接受14天強制檢疫，期間接受4次檢測，其後進行7天自行監察，在抵港第16天及19天再進行強制檢測，病人就是在最後檢測被發現呈陽性。加納日前出現變種Omicron確診個案，於12月5日起被納入高風險A組指明地區，只限香港居民入境並需一律在指定檢疫酒店接受21天強制檢疫。

德福廣場金滿庭等6個處所覆檢

另外，因應早前兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處六個指明地方的人士需要再次進行檢測，包括：中環畢打街會德豐大廈10樓花旗銀行（會德豐分行）、龍九龍灣德福廣場金滿庭、中環威靈頓街尚樓餐廳、尖沙咀加拿分道香檳大廈地下6號舖杏、中環干諾道中華商會所大廈譚仔雲南米線及機場一號客運大樓5樓橙區或6樓橙區（閘口25–71）。

任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測，即使已經接種2019冠狀病毒病疫苗亦必須接受上述強制檢測。中心指，正與加納衞生當局跟進，個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。

各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至12月8日)



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三間幼稚園爆流感納強制檢測公告

另外，遵道幼稚園、天主教領報幼稚園及穆斯林幼稚園爆發上呼吸道感染及或流感樣疾病個案，有關疾病病徵與新冠病毒病相似，相關學校被納入強制檢測公告。而已經完成疫苗接種的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。