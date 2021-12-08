安心出行｜社協憂今日難處理千名無家者申請　料有漏網之魚

政府早前宣布，市民明日（9日）起到任何食肆堂食，必須使用「安心出行」，當中三類人獲額免，包括獲得證明書的無家者等。

香港社區組織協會社區組織幹事薛錦屏今日（8日）在電台節目中表示，社協是其中一個向無家者發放豁免證明書的非政府機構，但至今仍未有更多資料，擔心未能在一日內處理千名無家者申請。

她又指，部份人未必想公開無家者的身份，而且無家者接收資訊的速度較慢等，故估計會有「漏網之魚」未能獲發豁免證明書。



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薛錦屏說，自11月進入政府場所時要用安心出行後，無家者正適應相關安排。不過，有少部份人因較年輕等，難以證明自己是無家者，他們通常會避免進入相關場所，故歡迎政府可發出豁免證明書的安排。

她又指，社協是其中一個向無家者發放豁免證明書的非政府機構，但暫無更多資訊，因社署昨日才聯絡他們，但至晚上仍未收到其他資料。不過，由於必須使用「安心出行」的新措施將在明日實施，故她擔心未必可在一日內處理千名無家者。

估計有「漏網之魚」

薛錦屏又指，因部份人未必想公開無家者的身份，而且無家者接收資訊的速度較慢，加上部份人較隱閉、不願求助，故估計日後會有「漏網之魚」未能獲發豁免證明書。

另外，創新及科技局局早前透露，正研究向有需要人士送贈智能手機和數據卡。她說，雖然措施對無家者有幫助，但他們或較難為手機充電，部份人亦不懂使用電話，若他們睡在露天地方，手機亦較易被盜。