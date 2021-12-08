新冠肺炎．12.8｜兩男外遊返港初確診　一宗針後心肌炎死亡個案

衞生防護中心指本港今日（8日）沒有新增確診個案，為11月8日以來，再次錄得零確診，而中心正調查一宗外地確診懷疑復陽個案，個案涉及一名61歲男病人，居於尖沙咀金巴利道28號君怡酒店。



衞生署今日(8)公佈，截至12月5日的過去一星期，接獲兩宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。個案涉及一名82歲女子及一名57歲男子，並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。另外，衞生署亦接獲一宗青少年接種復必泰後出現懷疑心肌炎或心包炎報告。患者為一名14歲少年，他在接種第一劑復必泰疫苗後兩天內出現胸痛，情況穩定。



▼12月8日強制檢測公告詳情▼



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居太古城壽山村道兩男子外遊返港初確診 離港前曾到22處強制檢測

12月9日【00:16】食物及衞生局公布強制檢測公告，因應兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有22個指明地方被納入強制檢測公告。為謹慎起見，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

衞生署表示，首宗個案涉及一名39歲男病人，居於壽臣山壽山村道一獨立屋。他於11月22日前往丹麥，離港前於11月20日進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陰性。他從德國經英國乘搭航班VS206於12月5日抵港，抵港時在機場病毒檢測結果呈陰性。他於抵港後第三天（12月7日）在指定檢疫酒店的檢測樣本結果呈初步陽性。

第二宗個案涉及另一名39歲男病人，居於太古城寶山閣。他於11月20日經德國前往捷克共和國，離港前於11月19日進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陰性。他從捷克經德國乘搭航班LH796，於11月29日抵港，抵港時在機場病毒檢測結果呈陰性。他於抵港後第九天（12月7日）在指定檢疫酒店的檢測樣本結果呈初步陽性。

二人病毒Ct值少於30，代表病毒量並非最低，居壽山村道患者有病徵。二人均帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性），衞生署指他們均已在港接種復必泰疫苗。

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安心出行｜周四起A類食肆取消 轉B類員工須七日一檢或接種疫苗

【23:42】由明日（9日，星期四）起在食肆堂食及進入表列處所，16至64歲人士強制使用「安心出行」記錄行蹤，僅三類獲豁免人士可繼續「填紙仔」。新規定下餐飲處所A類運作模式將不再適用，食環署提醒餐飲處所負責人如改為B類，須要安排所有員工，由今日起每七日進行病毒檢測或接種新冠疫苗，未有醫生紙證明適合不宜接種疫苗的員工，每次檢測需自費240元。

安心出行｜4間NGO獲授權簽發豁免掃碼證明 認可人士只包無家者

【20:31】市民明日（9日）起到任何食肆堂食必須使用安心出行，當中三類人獲豁免，包括獲得豁免證明書的無家者。據了解，4間獲政府授權可向「認可人士」發出豁免證明書的社福機構，今早已收到食物及衞生局提供的認可證明書樣本，當局希望相關機構盡可能於明日前向相關有需要服務者發出證明書。

根據取得的證明書樣本，信上只需列明申請豁免人士的姓名及個案編號，同時加上構蓋印，無智能手機的「認可人士」即可在明日向食肆出示有關信件，以「填紙仔」方式代替用安心出行掃碼。

其中一間獲授權向無家者發證明書的香港社區組織協會稱，至今午已有約數十人致電查詢，當中包括無家者、殘疾人士及失業人士，但機構只能向無家者發證明書，相信未來一兩日工作量，包括發信及解答查詢將有一定壓力。

食物及衞生局指，就無家者而言，政府已授權四間由社會福利署資助為無家者提供支援的機構，為有需要的無家者發出認可證明書，讓他們以填妥指定表格的方式替代使用「安心出行」，相關機構包括聖雅各福群會、救世軍、基督教關懷無家者協會和香港社區組織協會，該局已向上述機構發出授權信及認可證明書樣本。

獲政府授權可向「認可人士」發出豁免證明書。

新冠疫苗｜一宗打針後疑心肌炎亡列關連不確定 14歲男打一針胸痛

【17:24】衞生署今日公佈，截至12月5日的過去一星期，接獲兩宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。個案涉及一名82歲女子及一名57歲男子，並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。



另外，衞生署亦接獲一宗青少年接種復必泰後出現懷疑心肌炎或心包炎報告。患者為一名14歲少年，他在接種第一劑復必泰疫苗後兩天內出現胸痛，情況穩定。

專家委員會在最近會議，檢視一宗接種復必泰疫苗超過14日後，懷疑患上心肌炎的死亡個案，被列為關連不確定，詳情會在後日（10日）再交代。據了解，死者死因未能排除與疫苗有關，亦有可能涉感染細小病毒。

相隔一個月再零確診 加納漢檢疫完成後始呈陽性 列懷疑復陽個案

【14:15】衞生署衞生防護中心公布今日沒有錄得新增確診個案，本港個案累計仍為12 472宗。



另外，中心正調查一宗外地確診懷疑復陽個案，涉及一名61歲男病人，居於尖沙咀君怡酒店。他乘搭航班QR818於十一月十六日從加納經卡塔爾抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心的檢測結果呈陰性，於指定檢疫酒店（荃灣香港遠東絲麗酒店）進行強制檢疫期間的四次檢測結果均呈陰性。病人沒有出現病徵，並於十一月三十日完成強制檢疫後入住君怡酒店。他十二月六日根據規定進行強制檢測，結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，沒有帶有N501Y及E484K變異基因，但病毒量低。

中心指初步調查資料顯示，該名病人今年九月曾於加納確診感染2019冠狀病毒病，認為該個案與復陽個案吻合，正與加納衞生當局跟進，而為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住和曾到訪的地點已納入強制檢測公告。

通關︱工總稱二千個配額都不夠 分發配額不應偏袒大企業或中小企

【11:34】香港工業總會常務副主席林世豪今日（8日）在電台節目中表示，工商界期待通關安排，但明白要逐步及有序，否則會引起混亂，但希望日後配額不應偏袒大企業或中小企。林又指，難以評估有多少配額才足夠，惟不少公司都要派員到內地：「（配額）1,000至2,000其實都唔夠。」

（圖左）低倍電子顯微鏡下感染新型冠狀病毒Omicron變異株後的猴腎細胞（Vero E6）。照片顯示細胞受損，腫脹囊泡，囊泡內含有黑色小病毒顆粒。（圖右）高倍電子顯微鏡下受感染的Vero E6細胞。照片顯示病毒顆粒，其表面呈現皇冠形的刺突蛋白（見紅框）。照片來源：香港大學醫學院提供

Omicron｜病毒感染細胞相曝光 港大教授：無新證據顯示威力加強

【11:33】變種病毒Omicron的刺突蛋白有超過30個變異，令人憂慮其傳播力及免疫逃逸能力更加強。香港大學醫學院今日（8日）公佈相片，研究人員將病毒注入細胞，電子顯微鏡下Omicron跟以往如Delta等變種病毒株一樣，在相同位置攻擊細胞，未有進一步證據顯示Omicron威力有增強。

研究人員在低倍電子顯微鏡下，分析感染新型冠狀病毒Omicron變異株後的猴腎細胞（Vero E6）。照片顯示細胞受損，腫脹囊泡，囊泡內含有黑色小病毒顆粒。照片亦顯示病毒顆粒，其表面呈現皇冠形的刺突蛋白。

許樹昌：不少國家要求打三針科興 Omicron殺傷力或不及Delta

【11:02】中大呼吸系統科講座教授、政府專家顧問許樹昌領導的研究團隊顯示，接種復必泰產生中和抗體的水平較接種科興的顯著地高。許今日（8日）在電台節目中表示，由於科興所產生的抗體水平不高，故接種兩針科興半年後，只得16%人抗體水平合格，認為接種科興人士應優先打第3針。他稱，不少國家都要求打三針科興才視為「完成接種」，例如新加坡等。



許又指，現有數據顯示，變種病毒Omicron殺傷力及死亡率似乎不及Delta，但強調仍然言之尚早，因部份人仍然留醫，未知最終結果，至今未有足夠數據作定論。

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安心出行｜社協憂今日難處理千名無家者申請 料有漏網之魚

【10:59】政府早前宣布，市民明日（9日）起到任何食肆堂食，必須使用「安心出行」，當中三類人獲額免，包括獲得證明書的無家者等。



香港社區組織協會社區組織幹事薛錦屏今日（8日）在電台節目中表示，社協是其中一個向無家者發放豁免證明書的非政府機構，但至今仍未有更多資料，擔心未能在一日內處理千名無家者申請。



她又指，部份人未必想公開無家者的身份，而且無家者接收資訊的速度較慢等，故估計會有「漏網之魚」未能獲發豁免證明書。

安心出行｜初中生豁免不同 入食肆可寫紙仔 入圖書館須掃二維碼

【07:00】新冠肺炎疫情持將近兩年，本港與內地及澳門免檢疫通關在即。政府規定本周四（9日）起進入所有食肆及表列處所如健身室、戲院等，均須使用「安心出行」流動應用程式，不再准「填紙仔」。當局考慮到仍有人無智能手機，15歲或以下人士、殘疾人士及無家者等則可獲豁免，可續以「填紙仔」方式代替。

不過這豁免安排則與進入政府場所的豁免範圍略有分別，如圖書館、體育館等較多青少年會到的地方，以及其他政府場所，只容許12歲以下兒童豁免掃瞄安心出行。因此，12至15歲的小六至中三學生，如沒有安裝了安心出行程式的智能手機，仍然無法進入圖書館。



另外，當局指相關豁免不適用於酒吧、派對房間及卡拉OK等，即如要進入相關場所，所有人士亦必須使用「安心出行」。

▼提供復必泰疫苗接種服務營醫護機構▼



▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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▼12.3 新冠疫苗流動接種站啓動禮▼



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